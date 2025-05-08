В аэропорту Джамму в индийском Кашмире раздались взрывы: Индия и Пакистан продолжают бои

Вечером 8 мая в аэропорту города Джамму, столице спорного штата Джамму и Кашмир, раздались взрывы. Индия заявила о перехвате восьми ракет Пакистана.

Related video

Об этом сообщили источники агентства AFP.

Взрывы в аэропорту Джамму происходят на фоне взаимных обвинений Индии и Пакистана в проведении волн атак беспилотниками, уточняют журналисты.

Журналист агентства Reuters сообщает, что сначала в Джамму включили сигнал воздушной тревоги, а в ночном небе над городом были видны красные вспышки. После этого в Джамму пропало электричество.

Представитель службы безопасности заявил об ударах по армейским объектам в пяти районах города.

Анонимный военный источник из Индии рассказал о перехвате силами ПВО восьми ракет в районе Джамму. Неясно, сколько ракет суммарно запустил Пакистан.

В Исламабаде заявляли ранее, что сбили 29 беспилотников, запущенных из Индии. Дроны атаковали два крупнейших города Карачи и Лахор, а также гарнизонный город Равалпинди, где располагается штаб армии.

Представители Министерства обороны Индии заявили каналу CNN о нападении на военные объекты в городе Патханкот в штате Пенджаб. Атаки также были замечены в штате Раджастхан.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что военные не наносили ударов по объектам в "незаконно оккупированных Индией" Джамму и Кашмире или за пределами международной границы.

Военно-воздушные силы Пакистана, по его словам, не понесли потерь и обвинили индийские СМИ в распространении дезинформации.

Напомним, Индия запускала по Пакистану разведывательно-ударные дроны Harop. БПЛА сбивались средствами ПВО.

Пакистанская армия ранее провела учения под условным названием "Индус". Военные отработали пуск ракеты семейства Fatah.