Индия атакует Пакистан дронами-камикадзе Harop: что о них известно (фото, видео)

Индия применяет против Пакистана разведывательно-ударные беспилотники Harop, разработанные израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI).

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Об этом пишет портал "Мілітарний", ссылаясь на заявление официальных лиц Пакистана, а также фото обломков дронов, опубликованных в сети. Сообщается, что дроны активно сбиваются средствами ПВО.

Обломки дрона Harop в Пакистане Фото: Global Defense Insight

По данным Global Defense Insight, генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил о перехвате 12 индийских беспилотников на территории страны.

По данным ISPR, Беспилотники были нейтрализованы в девяти городах — Лахоре, Гуджранвале, Чаквале, Бахавалпуре, Миано, Карачи, Чхоре, Равалпинди и Аттоке. Четыре военнослужащих пакистанской армии были ранены в Лахоре.

Что известно о дронах Harop

На сайте IAI говорится, что дроны Harop предназначены для охоты за ценными целями, такими как беспилотные надводные корабли, командные пункты, склады снабжения, танки и системы ПВО. Эти аппараты сочетают в себе характеристики БПЛА и ракеты.

Дрон Harop

По данным производителя, благодаря 9-часовой выносливости Harop может без предварительной разведки искать, опознавать и атаковать цели, используя свою электрооптическую головку самонаведения.

Harop использует спутниковую систему навигации, что делает его стойким к средствам РЭБ. Запускается БПЛА с контейнеров, установленных на грузовиках или морских судах, что позволяет легко развертывать его на разной местности и в различных условиях.

Запуск дрона Harop Фото: IAI

Напомним, ранее компании Israel Aerospace Industries и MBDA Germany подписали соглашение о сотрудничестве по производству, интеграции, продажам и маркетингу барражирующих боеприпасов IAI в Германии.