Азербайджан поразил армянские С-300 с помощью дрона IAI Harop: что о нем известно (видео)

OSINT-исследователи подтвердили как минимум две цели, уничтоженные с помощью израильского "камикадзе" большой дальности.

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Войска Азербайджана поразили пусковые машины зенитно-ракетных комплексов Армении С-300 с помощью беспилотников IAI Harop. Об этом в Twitter сообщили OSINT-исследователи CaucasusWarReport, ссылаясь на видео.

Судя по записи, IAI Harop поразили две армянские С-300 12-13 сентября. Примерно в то же время азербайджанский дрон турецкого производства уничтожил радар 5N63S "Flap Lid" для еще одного ЗРК Армении. Как отмечает российское СМИ Avia.pro, беспилотник смог проникнуть в "мертвую зону" радиолокационной станции. По неофициальным данным Clash Report, за 9 часов с начала противостояния Армения потеряла как минимум две системы С-300, поэтому ее способность обнаруживать и сбивать вражеские самолеты значительно снизилась.

IAI Harop – это разведывательно-ударный дрон, разработанный израильской компанией IAI. По информации The Aviationist, БПЛА программируется на автономный полет, но оператор после запуска может следить за местоположением и состоянием, задавая новые координаты, переключая режимы или отменяя атаку в случае необходимости.

Как и другие дроны-камикадзе. Harop наводится на цель и пикирует на нее, взрываясь при столкновении. До того он ведет поиск объектов и передает видеосигнал. Высокопроизводительная цветная электрооптическая система самонаведения с полусферическим охватом 360 градусов обеспечивает максимальную точность с вероятностью круговой ошибки менее одного метра.

Основные характеристики IAI Harop

Длина: 2,5 м

Размах крыльев: 3 м

Вес: 135 кг

Боеголовка: 15 кг

Максимальная скорость: 185 км/ч

Дальность полета: 1000 км

Продолжительность полета: 6 ч

13 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. Как сообщило азербайджанское Минобороны, армянские военные заминировали пути снабжения.

14 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе. Армянские военные заявили, что азербайджанцы нанесли по ним удары с помощью БПЛА, артиллерии и минометов.