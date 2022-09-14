Азербайджан уразив вірменські С-300 за допомогою дрона IAI Harop: що про нього відомо (відео)

OSINT-дослідники підтвердили щонайменше дві цілі, знищені за допомогою ізраїльського "камікадзе" великої дальності.

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Війська Азербайджану вразили пускові машини зенітно-ракетних комплексів Вірменії С-300 за допомогою безпілотників IAI Harop. Про це у Twitter повідомили OSINT-дослідники CaucasusWarReport, посилаючись на відео.

Судячи з запису, IAI Harop вразили дві вірменські С-300 12-13 вересня. Приблизно водночас азербайджанський дрон турецького виробництва знищив радар 5N63S Flap Lid для ще одного ЗРК Вірменії. Як зазначає російське ЗМІ Avia.pro, безпілотник зміг проникнути в "мертву зону" станції радіолокації. За неофіційними даними Clash Report, за 9 годин із початку протистояння Вірменія втратила щонайменше дві системи С-300, тому її здатність виявляти й збивати ворожі літаки значно знизилася.

IAI Harop — це розвідувально-ударний дрон, розроблений ізраїльською компанією IAI. За інформацією The Aviationist, БПЛА програмується на автономний політ, але оператор після запуску може стежити за місцем розташування та станом, задаючи нові координати, перемикаючи режими або скасовуючи атаку в разі потреби.

Як і інші дрони-камікадзе, Harop наводять на ціль, і він пікірує на неї, вибухаючи під час зіткнення. До того він веде пошук об'єктів і передає відеосигнал. Високопродуктивна кольорова електрооптична система самонаведення з напівсферичним охопленням 360 градусів забезпечує максимальну точність із імовірністю кругової помилки менше одного метра.

Основні характеристики IAI Harop

Довжина: 2,5 м

Розмах крил: 3 м

Вага: 135 кг

Боєголовка: 15 кг

Максимальна швидкість: 185 км/год

Дальність польоту: 1000 км

Тривалість польоту: 6 год

13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Як повідомило азербайджанське Міноборони, вірменські військові замінували шляхи постачання.

14 вересня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні. Вірменські військові заявили, що азербайджанці завдали по них ударів за допомогою БПЛА, артилерії та мінометів.