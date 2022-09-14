Обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану: країни звинувачують одна одну в нових провокаціях

Вірменське Міноборони зафіксувало обстріли з артилерії, мінометів і великокаліберного озброєння в напрямку пунктів Джермук і Верін Шоржа. Азербайджан прозвітував про загибель 50 військових під час боїв.

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Міноборони Вірменії звинуватило Азербайджанських військових в ударах безпілотниками, артилерією та мінометами на кордоні. Про це сказав речник міністерства Арам Торосян у ранковому зверненні.

"У напрямку Джермука противник застосував ударні безпілотники. Починаючи з 8:00, було застосовано артилерію, міномети та великокаліберне озброєння в напрямку Джермука та Верін Шоржа", — підкреслив військовий.

Ситуація в регіоні, за даними вірменського міністерства, залишається напруженою.

[ + – ] Вірменію звинуватили в озброєних провокаціях

"Незважаючи на чітку реакцію міжнародної спільноти, військово-політичне керівництво Азербайджану продовжує агресивні дії проти суверенної території Вірменії. Дії спрямовані проти військової та цивільної інфраструктури", — сказав Торосян.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану — втрати сторін

Міноборони Азербайджану ще не коментувало воєнні дії на кордоні з Вірменією на 14 вересня. Міністерство 13 вересня заявило про масштабну провокацію Вірменії на Дашкесанському, Кельбаджарському, Лачинському та Зангеланському напрямках.

За даними відомства, вбито 50 азербайджанських військових, із них 42 — солдати армії та 8 прикордонників. Президент Азербайджану Ільхам Алієв також звинуватив Вірменію в збройних провокаціях, пише азербайджанське агентство Report.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв про загибель 49 вірменських солдатів у ході нічних боїв зі ЗC Азербайджану.

Агентство АРА показало можливе знищення артилерійських сил Вірменії, ракетного комплексу С-300 і наземних укриттів.

[ + – ] Можливе знищення артилерійських сил Вірменії

Алієв сподівається, що питання напруженості на кордоні між Вірменією та Азербайджаном обговорять у Раді Безпеки ООН.

Фокус раніше детально розписав про ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану й домовленості сторін. Ільхам Алієв 13 вересня говорив про досягнення всіх військових цілей на кордоні з Вірменією.

Нікол Пашинян після спалаху конфлікту дзвонив до Володимира Путіна та просив військову допомогу в країн-членів ОДКБ. Успіхом його прохання не завершилися — ОДКБ замість військових відправить на кордон Вірменії та Азербайджану свого генерального секретаря та створить робочу групу для перевірки ситуації.