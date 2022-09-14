Обстрелы на границе Армении и Азербайджана: страны винят друг друга в новых провокациях

Армянское Минобороны зафиксировало обстрелы из артиллерии, минометов и крупнокалиберного вооружения в направлении пунктов Джермук и Верин Шоржа. Азербайджан отчитался о гибели 50 военных в ходе боев.

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Минобороны Армении обвинило Азербайджанских военных в ударах беспилотниками, артиллерией и минометами на границе. Об этом сказал пресс-секретарь министерства Арам Торосян в утреннем обращении.

"В направлении Джермука противник применил ударные беспилотники. Начиная с 8:00 была применена артиллерия, минометы и крупнокалиберное вооружение, в направлении Джермука и Верин Шоржа", — подчеркнул военный.

Ситуация в регионе, по данным армянского министерства, остается напряженной.

[ + – ] Армению обвинили в вооруженных провокациях

"Несмотря на четкую реакцию международного сообщества, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает агрессивные действия против суверенной территории Армении. Действия направлены против военной и гражданской инфраструктуры", — заключил Торосян.

Конфликт Армении и Азербайджана — потери сторон

Минобороны Азербайджана еще не комментировало военные действия на границе с Арменией на 14 сентября. Министерство 13 сентября заявило о масштабной провокации Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангеланском направлениях.

По данным ведомства, убито 50 азербайджанских военных, из них 42 — солдаты армии и 8 пограничников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже обвинил Армению в вооруженных провокациях, пишет азербайджанское агентство Report.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о гибели 49 армянских солдат в ходе ночных боев с ВC Азербайджана.

Агентство АРА показала возможное уничтожение артиллерийских сил Армении, ракетного комплекса С-300 и наземных укрытий.

[ + – ] Возможное уничтожение артиллерийских сил Армении

Алиев надеется, что вопрос напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном обсудят в Совете Безопасности ООН.

Фокус ранее детально расписал о ситуации на границе Армении и Азербайджана и о договоренностях сторон. Ильхам Алиев 13 сентября говорил о достижении всех военных целей на границе с Арменией.

Никол Пашинян после вспышки конфликта звонил Владимиру Путину и просил военную помощь у стран-членов ОДКБ. Успехом его просьбы не закончились — ОДКБ вместо военных отправит на границу Армении и Азербайджана своего генерального секретаря и создаст рабочую группу по проверке ситуации.