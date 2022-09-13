49 военнослужащих Армении погибли в ходе боевых действий с Азербайджаном, — Пашинян

Интенсивность боевых действий, по словам премьер-министра, спала, а азербайджанские ВС осуществляют атаки только на одном-двух направлениях.

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49 армянских военнослужащих погибли в ходе ночных боев с Вооруженными силами Азербайджана. Эту информацию озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании парламента.

По его словам, Министерство обороны страны уточнило количество жертв со стороны регулярных войск после начала боевых действий на границе с Азербайджаном.

На момент выступления Никола Пашиняна в парламенте ведомство владеет информацией о гибели как минимум 49 армянских военнослужащих, однако окончательная цифра нуждается в уточнении со стороны командования.

Премьер-министр также подчеркнул, что сейчас интенсивность боевых действий спала, а на одном-двух направлениях фронта ВС Азербайджана продолжают осуществлять атаки. В ходе своего выступления Николай Пашинян рассказал, что азербайджанские войска в ночь с 12 на 13 сентября атаковали армянские позиции на 6-7 участках фронта.

"Азербайджан пытается все это представить в качестве ответа на якобы провокации со стороны Армении, но это абсолютно лживая информация", — добавил премьер-министр в ходе утреннего заседания парламента.

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, в свою очередь, утверждает, что боестолкновения на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях были спровоцированы проникновением диверсионных групп Армении, которые "заминировали пути снабжения и территории между позициями подразделений нашей армии".

Ведомство также опровергло информацию армянских СМИ о том, что регулярные азербайджанские войска наносят удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры.

"Очередная ложь клеветнического характера, дезинформация противника. Тем самым армянская сторона пытается скрыть совершенную ею широкомасштабную провокацию и отвлечь внимание международной общественности", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались боевые действия. Ереван обвинил соседнюю страну в интенсивных обстрелах приграничных районов, а Баку — в проникновении вражеских диверсионных групп и минировании путей снабжения.

Также сообщалось, что из-за начала новой фазы вооруженного конфликта премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину и запросил военную помощь у членов ОДКБ.

Государственный департамент США, комментируя обострение на Кавказе, заявил о недопустимости нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и подчеркнул, что военного решения конфликта быть не может.