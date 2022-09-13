49 військовослужбовців Вірменії загинули під час бойових дій з Азербайджаном, — Пашинян

Інтенсивність бойових дій, за словами прем'єр-міністра, спала, а азербайджанські ЗС здійснюють атаки лише на одному-двох напрямках.

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49 вірменських військовослужбовців загинули під час нічних боїв зі Збройними силами Азербайджану. Цю інформацію озвучив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи на засіданні парламенту.

За його словами, Міністерство оборони країни уточнило кількість жертв регулярних військ після початку бойових дій на кордоні з Азербайджаном.

На момент виступу Ніколи Пашиняна в парламенті відомство володіє інформацією про загибель щонайменше 49 вірменських військовослужбовців, проте остаточна цифра потребує уточнення з боку командування.

Прем'єр-міністр також наголосив, що зараз інтенсивність бойових дій спала, а на одному-двох напрямках фронту ЗС Азербайджану продовжують здійснювати атаки. Під час свого виступу Микола Пашинян розповів, що азербайджанські війська в ніч із 12 на 13 вересня атакували вірменські позиції на 6-7 ділянках фронту.

"Азербайджан намагається все це подати як відповідь на нібито провокації з боку Вірменії, але це абсолютно брехлива інформація", — додав прем'єр-міністр під час ранкового засідання парламенту.

Пресслужба Міністерства оборони Азербайджану, зі свого боку, стверджує, що бойові сутички на Дашкесанському, Кяльбаджарському та Лачинському напрямках були спровоковані проникненням диверсійних груп Вірменії, які "замінували шляхи постачання та території між позиціями підрозділів нашої армії".

Відомство також спростувало інформацію вірменських ЗМІ про те, що регулярні азербайджанські війська завдають ударів по цивільному населенню та об'єктам інфраструктури.

"Чергова брехня наклепницького характеру, дезінформація противника. Тим самим вірменська сторона намагається приховати вчинену нею широкомасштабну провокацію та відвернути увагу міжнародної спільноти", — йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бойові дії. Єреван звинуватив сусідню країну в інтенсивному обстрілі прикордонних районів, а Баку — у проникненні ворожих диверсійних груп та мінуванні шляхів постачання.

Також повідомлялося, що через початок нової фази збройного конфлікту прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував до Володимира Путіна і запросив військову допомогу у членів ОДКБ.

Державний департамент США, коментуючи загострення на Кавказі, заявив про неприпустимість завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури і підкреслив, що військового вирішення конфлікту бути не може.