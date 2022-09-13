Воєнного рішення не може бути: Держдеп прокоментував загострення на Кавказі (відео)

Вашингтон заявив про неприпустимість завдання ударів по населених пунктах та цивільній інфраструктурі на території Вірменії і закликав сторони припинити будь-які воєнні дії.

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Вашингтон відреагував на загострення ситуації між Азербайджаном та Вірменією, що виникло за останню добу. Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоке занепокоєння ескалацією і заявив, що воєнного вирішення конфлікту бути не може. Про це йдеться у заяві пресслужби Держдепартаменту.

Занепокоєння Вашингтона пов'язане з атаками вздовж вірмено-азербайджанського кордону, зокрема з ударами по населених пунктах та цивільній інфраструктурі на території Вірменії.

"Як ми вже давно ясно дали зрозуміти, воєнного вирішення конфлікту бути не може. Ми закликаємо негайно припинити будь-які воєнні дії", — наголосив Блінкен.

Нагадаємо, що на вірмено-азербайджанському кордоні в районі міст Варденіс та Джермук, а також біля селища Татев почалися бойові зіткнення. Вірменська сторона звинуватила Азербайджан в обстрілі з артилерій своїх позицій на прикордонних територіях. Зі свого боку Міноборони Азербайджану повідомило, що ЗС Вірменії здійснили масштабну диверсію на Дашкесанському, Калбаджарському та Лачинському напрямках.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і заявив, що Вірменія має намір звернутися за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).