Конфликт Азербайджана и Армении: ОДКБ отказала Пишиняну в военной помощи

В ОДКБ заявили, что конфликт нужно решить дипломатическим путем. Кроме того, в Ереване уже начали собираться протестующие и представители оппозиции с требованием отставки премьер-министра.

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13 сентября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ было решено направить на границу Армении и Азербайджана генерального секретаря организации, а также создать рабочую группу для анализа ситуации. Об этом пишет белорусское издание Белта.

Сообщается, что рабочая группа будет создана из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. После анализа ситуации будут формироваться конкретные предложения.

Как заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, ситуация требует досконального изучения.

Примечательно, что российские СМИ уже заговорили о том, что Армения может выйти из ОДКБ. Так, телеграм-канал BRIEF, который может быть связан с кремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, со ссылкой на свои источники в Армении заявил, что Ереван может начать процедуру выхода из организации, если она не поможет ему в конфликте с Баку.

Также отметим то, что у здания Национального собрания Армении уже начали собираться протестующие. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Причиной послужила гибель 49 армянских военнослужащих в боях с армией Азербайджана. На месте присутствуют родные и близкие погибших, а также представители оппозиции.

[ + – ] Протестующие требуют отставки Пашиняна.

Фокус в одном материале собрал информацию о том, какая сейчас ситуация на Кавказе и о чем договорились обе стороны вооруженного противостояния. В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, в ходе которых были обстреляны несколько населенных пунктов. Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о десятках погибших военнослужащих со стороны Еревана, а официальный Баку обвинил соседнюю страну в эскалации конфликта.

Также в Госдепе США заявили, что Россия способна "подлить масло в огонь" в конфликте между Баку и Ереваном, хотя успокоить ситуацию тоже в ее силах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил в новом витке военного обострения Армению и предупредил, что его войска будут мониторить ситуацию на государственной границе.