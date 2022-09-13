Кремль может использовать Азербайджан и Армению, чтобы отвлечь внимание от Украины, — Госдеп

Россия способна "подлить масло в огонь" в конфликте между Баку и Ереваном, хотя успокоить ситуацию тоже в ее силах, отметил Госсекретарь США Блинкен.

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Россия может использовать противостояние между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы отвлечь внимание от полномасштабной войны против Украины. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает издание CNN.

По словам главы Госдепа Соединенных Штатов, его беспокоит, не попытается ли РФ "подлить масла в огонь" в конфликте между Баку и Ереваном, "чтобы отвлечь внимание от Украины". В то же время Кремль, если захочет, может использовать свое влияние, чтобы успокоить ситуацию и призвать Азербайджан и Армению к мирному процессу.

Блинкен сообщил, что вечером в понедельник, 12 сентября, он провел переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, в ходе которых призвал стороны приложить все усилия для того, чтобы избежать конфликта и вернуться к разговору о достижении прочного мира.

"Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в которых никто не заинтересован", — сказал госсекретарь США.

Напомним, вечером 12 сентября Армения обвинила Вооруженные силы Азербайджана в обстреле юго-восточных границ, Ереван обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой состоит и РФ.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате обстрела границ погибли по меньшей мере 49 армянских военнослужащих.

Также мы писали, что в ОДКБ заявили о своем невмешательстве в конфликт между Ереваном и Баку, а президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о достижении "соответствующих задач" в ходе противостояния.