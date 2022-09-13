Кремль може використати Азербайджан та Вірменію, щоб відволікти увагу від України, — Держдеп

Росія здатна "підкинути хмизу у вогонь" у конфлікті між Баку та Єреваном, хоча заспокоїти ситуацію теж у її силах, зазначив Держсекретар США Блінкен.

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Росія може використати протистояння між Азербайджаном та Вірменією для того, щоб відвернути увагу від повномасштабної війни проти України. Про це у вівторок, 13 вересня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє видання CNN.

За словами голови Держдепу Сполучених Штатів, його турбує, чи не спробує РФ "підкинути хмизу у вогонь" у конфлікті між Баку та Єреваном, "щоб відвернути увагу від України". Водночас Кремль, якщо захоче, може використати свій вплив, щоб заспокоїти ситуацію та закликати Азербайджан та Вірменію до мирного процесу.

Блінкен повідомив, що ввечері в понеділок, 12 вересня, він провів переговори з лідерами Азербайджану та Вірменії, під час яких закликав сторони докласти всіх зусиль для того, щоб уникнути конфлікту та повернутися до розмови про досягнення міцного миру.

"Ми знову стали свідками спалаху бойових дій, у яких ніхто не зацікавлений", — сказав держсекретар США.

Нагадаємо, ввечері 12 вересня Вірменія звинуватила Збройні сили Азербайджану в обстрілі південно-східних кордонів, Єреван звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій і РФ.

За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, внаслідок обстрілу кордонів загинули щонайменше 49 вірменських військовослужбовців.

Також ми писали, що в ОДКБ заявили про своє невтручання у конфлікт між Єреваном та Баку, а президент Азербайджана Ільхам Алієв повідомив про досягнення "відповідних завдань" під час протистояння.