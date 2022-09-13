Конфлікт на Кавказі: Алієв заявив, що Азербайджан досяг поставленої мети

Ільхам Алієв також звинуватив у новому витку військового загострення Вірменію та попередив, що його війська моніторитимуть ситуацію на державному кордоні.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про те, що його військові досягли всіх цілей, які є наразі, на кордоні з Вірменією. Глава держави сказав про це під час оперативної наради з керівництвом збройних сил країни у вівторок, 13 вересня.

"Провокаціям, учиненим ЗС Вірменії на кордоні двох держав, запобігли, а всі відповідні зобов'язання та завдання виконані", — сказав Алієв.

Він також уточнив, що збройні сили Азербайджану пильно стежать за ситуацією на кордоні з Вірменією.

Крім того, Алієв поклав усю відповідальність за те, що відбувається, на керівництво Вірменії.

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Десятки загиблих, обстріли та реакція ОДКБ: що відомо про конфлікт Вірменії та Азербайджану

Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що сталося

У ніч проти 13 вересня відбулося чергове загострення відносин між двома країнами. Вірменія заявила, що сусідня країна обстріляла її південно-східні кордони. Також офіційний Єреван звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку.

Зі свого боку, Азербайджан заявив про те, що підрозділи ЗС Вірменії здійснили провокацію та обстріляли позиції азербайджанської армії в прикордонних Дашкесанському, Кяльбаджарському та Лачинському районах республіки.

На сьогодні вже відомо про десятки загиблих.

Конфлікт між двома державами зародився та продовжується ще з 1988 року. Вірменія та Азербайджан сперечаються щодо статусу Нагірного Карабаху. На початку 1990-х Баку втратило контроль над тією територією. Єреван, зі свого боку, підтримав Нагірний Карабах, заявивши про те, що на цій території проживають переважно етнічні вірмени.

2020 року сторони домовилися про взаємне припинення вогню. Але у вересні цього року в Нагірному Карабаху відновилися бойові дії з використанням важкого озброєння.

Нагадаємо, ОДКБ виступила проти військового конфлікту Вірменії та Азербайджану. Секретаріат ОДКБ нічого не сказав про введення миротворців у зону бойових дій. Конфлікт, на думку організації, вирішується дипломатичними домовленостями, які закріпили лідери Азербайджану, Вірменії та Росії.

Фокус також писав про те, що Єреван і Баку домовилися про режим припинення вогню. Вірменська сторона на деякий час порушила передбачувану домовленість, але згодом режим тиші було відновлено.