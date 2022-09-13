Конфликт на Кавказе: Алиев заявил, что Азербайджан достиг поставленных целей

Ильхам Алиев также обвинил в новом витке военного обострения Армению и предупредил, что его войска будут мониторить ситуацию на государственной границе.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что его военные достигли все имеющиеся на текущий момент цели на границе с Арменией. Глава государства сказал об этом во время оперативного совещание с руководством вооруженных сил страны во вторник, 13 сентября.

"Провокации, совершенные ВС Армении на границе двух государств, предотвращены, а все соответствующие обязательства и задачи выполнены", — сказал Алиев.

Он также уточнил, что вооруженные силы Азербайджана пристально следят за обстановкой на границе с Арменией.

Кроме того Алиев возложил всю ответственность за происходящее на руководство Армении.

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Десятки погибших, обстрелы и реакция ОДКБ: что известно о конфликте Армении и Азербайджана

Конфликт Армении и Азербайджана: что произошло

В ночь на 13 сентября произошло очередное обострение отношений между двумя странами. Армения заявила о том, что соседняя страна обстреляла ее юго-восточные границы. Также официальный Ереван обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.

В свою очередь Азербайджан заявил о том, что подразделения ВС Армении совершили провокацию и обстреляли позиции азербайджанской армии в приграничных Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском районах республики.

По состоянию на сейчас уже известно о десятках погибших.

Конфликт между двумя государствами зародился и продолжается еще с 1988 года. Армения и Азербайджан спорят по поводу статуса Нагорного Карабаха. В начале 1990-х годов Баку утратил контроль над той территорией. Ереван в свою очередь поддержал Нагорный Карабах заявив о том, что на этой территории проживают преимущественно этнические армяне.

В 2020 году стороны договорились о взаимном прекращении огня. Но в сентябре этого же года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия с использованием тяжелого вооружения.

Напомним, ОДКБ выступила против военного конфликта Армении и Азербайджана. Секретариат ОДКБ ничего не сказал о вводе миротворцев в зону боевых действий. Конфликт, по мнению организации, решается дипломатическими договоренностями, которые закрепили лидеры Азербайджана, Армении и России.

Фокус также писал о том, что Ереван и Баку договорились о режиме прекращения огня. Армянская сторона на некоторое время нарушила предполагаемую договоренность, но позже режим тишины был восстановлен.