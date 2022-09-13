Десятки погибших, обстрелы и реакция ОДКБ: что известно о конфликте Армении и Азербайджана

Фокус в одном материале собрал информацию о том, какая сейчас ситуация на Кавказе и о чем договорились обе стороны вооруженного противостояния.

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В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, в ходе которых были обстреляны несколько населенных пунктов. Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о десятках погибших военнослужащих со стороны Еревана, а официальный Баку обвинил соседнюю страну в эскалации конфликта. Фокус в одном материале собрал информацию о том, какая сейчас ситуация на Кавказе и о чем договорились обе стороны вооруженного противостояния.

Конфликт Армении и Азербайджана — хронология событий

В ночь с 12 на 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались боевые действия. Армянский национальный комитет Америки сообщил, что вооруженные силы противника наносят удары по приграничным районам.

[ + – ] Конфликт Армении и Азербайджана возобновился ночью 13 сентября

По данным местных СМИ, 13 сентября в 00:05 армия Азербайджана начала вести обстрел позиций ВС Армении из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Также в соцсетях появлялась информация о задействовании Баку беспилотников в нескольких районах страны с целью выявления укреплений противника.

[ + – ] Конфликт Армении и Азербайджана возобновился ночью 13 сентября

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвиняет Вооруженные силы Армении в осуществлении диверсий на Дашкесанском, Калбаджарском и Лачинском направлениях. По данным ведомства, минирование путей снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях привело к эскалации конфликта на Кавказе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян из-за возобновления боевых действий созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Ночью 13 сентября также состоялось заседание Совета безопасности страны, по итогам которого было принято решение о запросе военной помощи у стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Никол Пашинян, комментируя эскалацию конфликта на Кавказе, сообщил, что с начала новых боевых действий погибли, по меньшей мере, 49 армянских военнослужащих. По словам премьер-министра страны, окончательная цифра жертв нуждается в уточнении со стороны Минобороны.

Государственный департамент США отреагировал на возобновление боевых действий на Кавказе и заявил о недопустимости нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Глава Госдепа Энтони Блинкен также отметил, что военного решения конфликта между Азербайджаном и Арменией быть не может.

Конфликт Армении и Азербайджана — мирные переговоры и режим прекращения огня

Утром 13 сентября в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что Баку и Ереван согласовали режим прекращения огня, который будет действовать с 9:00 по местному времени.

"После широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на государственой границе и ответных мер со стороны Азербайджана был достигнут в 09:00 режим прекращения огня", — сообщало местное агентство Trend.

Журналисты также утверждали, что после договоренностей ВС Армении якобы осуществили обстрел азербайджанских позиций, но к 9:15 режим тишины был восстановлен.

[ + – ] Азербайджан и Армения договорились о режиме прекращения огня на Кавказе

Секретариат ОДКБ отреагировал на эскалацию конфликта на Кавказе и сообщил, что осуждает применение силы обеими сторонами конфликта. Организация считает, что боевые действия между Азербайджаном и Арменией должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами и договоренностями, которые были закреплены в заявлениях лидеров стран, в том числе президента России Владимира Путина.

"В связи с обращением Армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения, Секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", — говорится в сообщении.

[ + – ] ОДКБ отреагировал на призыв Армении оказать военную помощь против Азербайджана

Агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Елисейского дворца, сообщает, что Франция планирует созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за эскалации конфликта на Кавказе.

"Франция поднимет тему столкновений между Арменией и Азербайджаном в Совете Безопасности ООН. Эммануэль Макрон продолжает призывать обе стороны придерживаться режима прекращения огня", — говорится в заявлении канцелярии французского президента, которое цитирует Reuters.

Напомним, что ночью 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались новые боевые действия. Ереван обвинил соседнюю страну в нанесении ударов по приграничным районам, а официальный Баку возложил ответственность за осуществление диверсий на армянские ДРГ, по вине которых якобы стартовала активная фаза вооруженного конфликта.