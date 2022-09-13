Сила неприемлема: ОДКБ выступила против военного конфликта Армении и Азербайджана

Секретариат ОДКБ ничего не сказал о вводе миротворцев в зону боевых действий. Конфликт, по мнению организации, решается дипломатическими договоренностями, которые закрепили лидеры Азербайджана, Армении и России.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет вмешиваться в вооруженный конфликт между Ереваном и Баку. Об этом сказано в заявлении секретаря организации Владимира Зайнетдинова.

ОДКБ посчитало применение военной силы неприемлемым. Конфликт надо решать только политико-дипломатическими методами и договоренностями, которые закреплены в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, подчеркнул Зайнетдинов.

Стороны высоко оценили посредничество России в прекращении огня на линии соприкосновения с утра 13 сентября.

[ + – ] Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в провокациях на границе

Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ задействует механизмы для урегулирования ситуации после просьбы армянской стороны о помощи, заключил Зайнетдинов.

Отметим, что в тексте заявления нет ничего о вводе миротворцев ОДКБ в зону боевых действий.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией — последние подробности

Вооруженный конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился ночью с 12 на 13 сентября. Изначально было известно про обстрелы армянских городов Варденис и Джермук, взрывы слышали возле Гориса и поселка Татев.

Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в масштабной диверсии на Дашкесанском, Калбаджарском и Лачинском направлениях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сразу позвонил российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о военной помощи у стран ОДКБ.

[ + – ] Армянская сторона заявляет о гибели 49 военных Фото: Міністерство оборони Арменії

По состоянию на 14:00 по местному времени ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы напряженная, заявили в Минобороны Армении.

"Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов, азербайджанская сторона продолжает попытки позиционного продвижения, в частности, к населенным пунктам Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк", — отметили военные.

Азербайджан обвиняет Армению в провокациях на границе. Президент страны Ильхам Алиев провел оперативное совещание с военным командованием и заявил о пресечении враждебных действий армянской армии.

По данным Пашиняна, за время ночных боев погибли 49 армянских военных, их позиции атаковали на 6-7 участках фронта.