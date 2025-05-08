Індія атакує Пакистан дронами-камікадзе Harop: що про них відомо (фото, відео)

Індія застосовує проти Пакистану розвідувально-ударні безпілотники Harop, розроблені ізраїльською компанією Israel Aerospace Industries (IAI).

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Про це пише портал "Мілітарний", посилаючись на заяву офіційних осіб Пакистану, а також фото уламків дронів, опублікованих у мережі. Повідомляється, що дрони активно збиваються засобами ППО.

Уламки дрона Harop у Пакистані Фото: Global Defense Insight

За даними Global Defense Insight, генеральний директор Міжвідомчої служби зі зв'язків із громадськістю (ISPR) Пакистану генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудхрі заявив про перехоплення 12 індійських безпілотників на території країни.

За даними ISPR, безпілотники було нейтралізовано в дев'яти містах — Лахорі, Гуджранвалі, Чаквалі, Бахавалпурі, Міано, Карачі, Чхорі, Равалпінді та Аттоці. Чотирьох військовослужбовців пакистанської армії було поранено в Лахорі.

Що відомо про дрони Harop

На сайті IAI йдеться, що дрони Harop призначені для полювання за цінними цілями, як-от безпілотні надводні кораблі, командні пункти, склади постачання, танки та системи ППО. Ці апарати поєднують у собі характеристики БПЛА і ракети.

Дрон Harop

За даними виробника, завдяки 9-годинній витривалості Harop може без попередньої розвідки шукати, розпізнавати й атакувати цілі, використовуючи свою електрооптичну головку самонаведення.

Harop використовує супутникову систему навігації, що робить його стійким до засобів РЕБ. Запускається БПЛА з контейнерів, встановлених на вантажівках або морських суднах, що дає змогу легко розгортати його на різній місцевості та в різних умовах.

Запуск дрона Harop Фото: IAI

Нагадаємо, раніше компанії Israel Aerospace Industries і MBDA Germany підписали угоду про співпрацю з виробництва, інтеграції, продажу та маркетингу боєприпасів IAI, що баражують, у Німеччині.