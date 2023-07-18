Війна в Україні змусила: Німеччина посилить армію ізраїльськими дронами-камікадзе (відео)

Компанія IAI підписувала угоду про співпрацю з німецькою компанією Missile Systems MBDA, щоб разом виробляти та постачати ударні безпілотники військовим.

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Компанії Israel Aerospace Industries (IAI) і MBDA Germany підписали угоду про співпрацю з виробництва, інтеграції, продажу та маркетингу баражуючих боєприпасів IAI у Німеччині, повідомляє Israel Defense. MBDA є лідером у Німеччині в розробці, виробництві та обслуговуванні керованих ракет і систем ППО.

Війна в Україні стала уроком для Німеччини

Томас Готтшильд, керівний директор MBDA в Німеччині, заявив, що: "Війна в Україні та конфлікт між Азербайджаном і Вірменією показали важливість безпілотників у бойових завданнях. Тепер досвід двох компаній поліпшить і посилить підрозділи дронів в армії Німеччини".

За словами Боаз Леві, генерального директора IAI: "Співпраця з MBDA Germany в галузі баражувальних боєприпасів дає змогу об'єднати сильні сторони обох компаній. IAI є світовим піонером у розробці оперативної концепції баражувальних систем боєприпасів. Від самого початку дрони-камікадзе перетворилися на сімейство унікальних і точних збройових систем. Ці системи зробили свій внесок в оперативні успіхи збройних сил в усьому світі і являють собою центральні та вирішальні компоненти майбутніх сценаріїв розгортання".

Які дрони IAI може поставити Бундесверу

Як наголошується в повідомленні Israel Defense, майже чотири десятиліття тому IAI була першою компанією у світі, яка розробила дрони-камікадзе. Поточний портфель IAI Loitering Munition враховує системи HAROP, HARPY, Mini HARPY і ROTEM.

HAROP — це дрон-камікадзе з електрооптичним наведенням. Він запускається з наземних пускових установок та управляється через двосторонній канал передавання на відстані до 200 км. HAROP відстежує ціль, а потім пікірує на неї, детонуючи боєголовку під час удару. Дрон-камікадзе може провести в небі до 9 годин і нести боєзапас вагою 16 кг.

Система HAROP

HARPY — всепогодна автономна зброя денного та нічного режиму "вистрілив і забув". Її запускають із наземної техніки і запускають у зону патрулювання, яку вони охороняють до 9 годин і автоматично атакують цілі ворога. HARPY виявляє, атакує і знищує випромінювачі радарів противника і ворожі ЗРК. Його характеристики такі самі, як і в HAROP, але він призначений для боротьби з РЕБ.

Система HARPY

Mini HARPY — шукає та атакує будь-яку ціль з будь-якого напрямку та під будь-яким кутом і в будь-яких погодних умовах. Крім того, дальність зв'язку, тривалий час польоту та смертоносна бойова частина дають змогу боротися дрону-камікадзе з різноманітними цілями в умовах сучасної війни.

Система Mini HARPY

ROTEM Aerial Vehicle (AV) — це тактична баражувальна зброя, заснована на легкій багатороторній платформі, що забезпечує чудові можливості проти малопомітних систем противника в складних умовах. Цей легкий і компактний дрон може бути зібраний за лічені секунди і управлятися одним солдатом. Безпілотна система здатна завдавати смертельних прицільних ударів по стаціонарних і рухомих цілях. ROTEM — надзвичайно універсальна платформа, яка може виконувати розвідувальні та атакувальні завдання на рівні відділення з мінімальним плануванням і оперативною увагою з боку оператора. Ранцева система дозволяє оперативному підрозділу органічно використовувати безпілотник як частину свого стандартного спорядження. Квадрокоптер ROTEM здатний вступити в бій протягом декількох секунд прямо на полі бою.

Аеромобіль ROTEM

Раніше Фокус розповідав, що експерт пояснив, чому РФ важко захистити Кримський міст від дронів ЗСУ. Безпілотні катери дають Україні дешеву "асиметричну" перевагу перед Росією, і окупантам складно їх знищувати в морі.