В аеропорту Джамму в індійському Кашмірі пролунали вибухи: Індія і Пакистан продовжують бої

Увечері 8 травня в аеропорту міста Джамму, столиці спірного штату Джамму і Кашмір, пролунали вибухи. Індія заявила про перехоплення восьми ракет Пакистану.

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Про це повідомили джерела агентства AFP.

Вибухи в аеропорту Джамму відбуваються на тлі взаємних звинувачень Індії та Пакистану в проведенні хвиль атак безпілотниками, уточнюють журналісти.

Журналіст агентства Reuters повідомляє, що спочатку в Джамму ввімкнули сигнал повітряної тривоги, а в нічному небі над містом було видно червоні спалахи. Після цього в Джамму зникла електрика.

Представник служби безпеки заявив про удари по армійських об'єктах у п'яти районах міста.

Анонімне військове джерело з Індії розповіло про перехоплення силами ППО восьми ракет у районі Джамму. Неясно, скільки ракет сумарно запустив Пакистан.

В Ісламабаді заявляли раніше, що збили 29 безпілотників, запущених з Індії. Дрони атакували два найбільших міста Карачі та Лахор, а також гарнізонне місто Равалпінді, де розташовується штаб армії.

Представники Міністерства оборони Індії заявили каналу CNN про напад на військові об'єкти в місті Патханкот у штаті Пенджаб. Атаки також були помічені в штаті Раджастхан.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що військові не завдавали ударів по об'єктах у "незаконно окупованих Індією" Джамму і Кашмірі або за межами міжнародного кордону.

Військово-повітряні сили Пакистану, за його словами, не зазнали втрат і звинуватили індійські ЗМІ в поширенні дезінформації.

Нагадаємо, Індія запускала по Пакистану розвідувально-ударні дрони Harop. БПЛА збивалися засобами ППО.

Пакистанська армія раніше провела навчання під умовною назвою "Індус". Військові відпрацювали пуск ракети сімейства Fatah.