Пакистан объявил о начале масштабной операции в ответ на атаку Индии, — Clash Report (видео)

Ночью 10 мая Пакистан после атаки Индии по военно-воздушным базам объявил о начале масштабной операции "Баньян уль Марсус" и начал наносить удары баллистическими ракетами по индийской стороне. Серия взрывов прогремела в ряде индийских городов, также Пакистан совершил масштабную кибератаку на 70% энергосети Индии.

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О начале операции сообщили в Clash Report.

"Пакистан начинает операцию "Баньян уль Марсус" против Индии в ответ на неспровоцированную агрессию Индии, направленную против ключевых военных позиций. Пакистан также применил баллистические ракеты", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение о начале операции Пакистана против Индии

Также в Clash Report распространили кадры, на которых видно, как Пакистан запускает баллистические ракеты по территории Индии.

Около 03:45 также стало известно, что Пакистанская армия обстреляла индийский военный объект в Хур-Маниане, штат Пенджаб. На месте атаки поднялся пожар.

Также стало известно, что Пакистан атаковал ряд целей в Индии, среди них — штаб высшей бригады KG. Кроме того, по данным Geo News, Пакистан совершил масштабную кибератаку на 70% энергосети Индии, как сообщили в Clash Report.

Около 04:00 часов СМИ сообщили, что Пакистан также нанес удар по городу Ури.

Взрывы также прогремели в городах Сринагар и Раджури.

Отметим, что перед этим Индия атаковала базы ВВС Пакистана: на одной из них поднялся масштабный пожар. Он возник вблизи размещения Генерального штаба пакистанской армии.

В ответ на индийскую атаку власти Пакистана выложили сообщение, в котором предупредили Индию об ответном возмездии. Также Пакистан закрыл воздушное пространство.