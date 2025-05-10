Пакистан оголосив про початок масштабної операції у відповідь на атаку Індії, — Clash Report (відео)

Уночі 10 травня Пакистан після атаки Індії по військово-повітряних базах оголосив про початок масштабної операції "Баньян уль Марсус" і почав завдавати удари балістичними ракетами по індійській стороні. Серія вибухів пролунала у низці індійських міст, також Пакистан здійснив масштабну кібератаку на 70% енергомережі Індії.

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Про початок операції повідомили в Clash Report.

"Пакистан розпочинає операцію "Баньян уль Марсус" проти Індії у відповідь на неспровоковану агресію Індії, спрямовану проти ключових військових позицій. Пакистан також застосував балістичні ракети", — йдеться у повідомленні.

Скріншот | повідомлення про початок операції Пакистану проти Індії

Також у Clash Report поширили кадри, на яких видно, як Пакистан запускає балістичні ракети по території Індії.

Близько 03:45 також стало відомо, що Пакистанська армія обстріляла індійський військовий об'єкт у Хур-Маніані, штат Пенджаб. На місці атаки здійнялася пожежа.

Також стало відомо, що Пакистан атакував низку цілей в Індії, серед них — штаб вищої бригади KG. Окрім того, за даними Geo News, Пакистан здійснив масштабну кібератаку на 70% енергомережі Індії, як повідомили у Clash Report.

Близько 04:00 години ЗМІ повідомили, що Пакистан також завдав удару по місту Урі.

Вибухи також пролунали у містах Срінагар та Раджурі.

Зазначимо, що перед цим Індія атакувала бази ВПС Пакистану: на одній із них здійнялася масштабна пожежа. Вона виникла поблизу розміщення Генерального штабу пакистанської армії.

У відповідь на індійську атаку влада Пакистану виклала допис, в якому попередила Індію про відплату у відповідь. Також Пакистан закрив повітряний простір.