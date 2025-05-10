Індія атакувала ракетами бази ВПС Пакистану: вдарила поблизу Генштабу пакистанської армії (відео)
На тлі загострення конфлікту з Пакистаном Індія закрила понад 30 цивільних аеропортів до 15 травня: після цього індійські війська почали атаку Пакистану. Під удар зокрема потрапила база військово-повітряних сил Нур-Хан у Равалпінді, де здійнялася пожежа: поблизу цього місця розташований Генеральний штаб пакистанської армії.
Про індійську атаку по Пакистану цієї ночі повідомили у Clash Report.
Зазначалося, що індійські крилаті ракети атакують бази пакистанських ВПС. Над пакистанською столицею, містом Ісламабад, фіксували активну роботу сил протиповітряної оборони. Індійські ракети перехоплювали у напрямку бази Рафікі біля Шоркот, Джанг.
Також під ударом опинилася база військово-повітряних сил Пакистану Нур-Хан у Равалпінді.
За інформацією Clash Report, поблизу пакистанської бази Нур-Хан у Равалпінді, у Чаклалі, розташований Генеральний штаб пакистанської армії. У ЗМІ підкреслили, що це "дуже важливо".
На місці атаки у Равалпінді пролунав потужний вибух та здійнялася пожежа.
Близько 01:00 години у Clash Report також повідомили, що, попередньо, під час індійської ракетної атаки було вражено пакистанський транспортний літак C-130 на базі ВПС Пакистану Нур-Хан у Равалпінді.
Офіційної повної інформації щодо нічної атаки Індії по базах ВПС Пакистану наразі не розголошують.
Зазначимо, що пакистанський уряд вже відреагував на атаку Індії. Влада виклала пост у мережі, в якому закликала Індію "готуватися до відплати". Також повідомляється, що Пакистан закрив свій повітряний простір: зараз у небі над країною немає жодного повітряного судна.
Індія закрила цивільні аеропорти
Управління з питань авіації Індії (DGCA) оголосило про тимчасове закриття цивільних аеропортів: всього під обмеження потрапили 32 летовища у північній та західній частинах країни.
"Уся цивільна авіаційна діяльність у цих аеропортах буде призупинена протягом цього періоду", — йдеться у заяві DGCA .
Зазначається, що Індія вжила таких заходів "з експлуатаційних причин". Аеропорти мають відновити свою роботу 15 травня.
Нагадаємо, увечері 8 травня в аеропорту міста Джамму в Індії пролунали вибухи через атаку Пакистану.
Також Фокус переклав статтю the Strategist, в якій розкриваються питання конфлікту Індії та Пакистану.