Індія атакувала ракетами бази ВПС Пакистану: вдарила поблизу Генштабу пакистанської армії (відео)

На тлі загострення конфлікту з Пакистаном Індія закрила понад 30 цивільних аеропортів до 15 травня: після цього індійські війська почали атаку Пакистану. Під удар зокрема потрапила база військово-повітряних сил Нур-Хан у Равалпінді, де здійнялася пожежа: поблизу цього місця розташований Генеральний штаб пакистанської армії.

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Про індійську атаку по Пакистану цієї ночі повідомили у Clash Report.

Зазначалося, що індійські крилаті ракети атакують бази пакистанських ВПС. Над пакистанською столицею, містом Ісламабад, фіксували активну роботу сил протиповітряної оборони. Індійські ракети перехоплювали у напрямку бази Рафікі біля Шоркот, Джанг.

Також під ударом опинилася база військово-повітряних сил Пакистану Нур-Хан у Равалпінді.

За інформацією Clash Report, поблизу пакистанської бази Нур-Хан у Равалпінді, у Чаклалі, розташований Генеральний штаб пакистанської армії. У ЗМІ підкреслили, що це "дуже важливо".

На місці атаки у Равалпінді пролунав потужний вибух та здійнялася пожежа.

Близько 01:00 години у Clash Report також повідомили, що, попередньо, під час індійської ракетної атаки було вражено пакистанський транспортний літак C-130 на базі ВПС Пакистану Нур-Хан у Равалпінді.

Скріншот | повідомлення про ураження пакистанського літака

Офіційної повної інформації щодо нічної атаки Індії по базах ВПС Пакистану наразі не розголошують.

Зазначимо, що пакистанський уряд вже відреагував на атаку Індії. Влада виклала пост у мережі, в якому закликала Індію "готуватися до відплати". Також повідомляється, що Пакистан закрив свій повітряний простір: зараз у небі над країною немає жодного повітряного судна.

Індія закрила цивільні аеропорти

Управління з питань авіації Індії (DGCA) оголосило про тимчасове закриття цивільних аеропортів: всього під обмеження потрапили 32 летовища у північній та західній частинах країни.

"Уся цивільна авіаційна діяльність у цих аеропортах буде призупинена протягом цього періоду", — йдеться у заяві DGCA .

Зазначається, що Індія вжила таких заходів "з експлуатаційних причин". Аеропорти мають відновити свою роботу 15 травня.

Нагадаємо, увечері 8 травня в аеропорту міста Джамму в Індії пролунали вибухи через атаку Пакистану.

Також Фокус переклав статтю the Strategist, в якій розкриваються питання конфлікту Індії та Пакистану.