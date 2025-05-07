Ядерный Армагеддон близок: почему воюют Индия и Пакистан и к чему это приведет

Вражда между двумя ядерными державами продолжается с 1947 года и эксперты полагают, что обмен ракетными ударами вполне может перерасти в ядерную войну, которая окажет влияние на весь мир.

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Об этом пишет Daily Mail.

Индия 6 мая начала "Операцию Синдур" против Пакистана

6 мая Индия нанесла авиаудары по Пакистану и его территории, в результате чего погибли мирные жители. Пакистан назвал это "актом войны". Индия назвала это "Операцией Синдур" в честь красного ритуального пигмента. Официально, причиной конфликта стало убийство туристов в спорном Кашмире, но обе страны враждуют уже 78 лет.

И Индия и Пакистан обладают примерно сопоставимыми ядерными запасами, насчитывающими около 170 боеголовок, но в то время как Индия придерживается доктрины "неприменения ядерного оружия первым", Пакистан не придерживается подобных ограничений.

Всего несколько часов спустя, как сообщается, пакистанские ракеты сбили пять индийских истребителей, а затем обстреляли индийские позиции вдоль линии контроля (ЛК), фактической границы, разделяющей контролируемый Индией и Пакистаном Кашмир, из минометов и артиллерии.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в Пакистане погибли около 20 мирных жителей, в Индии – около 10 человек. А аналитики и наблюдатели опасаются, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну, которую "мир не может себе позволить".

Армии Индии и Пакистана: у кого больше солдат

Индия, одна из крупнейших экономик мира и самая густонаселенная страна, имеет в своем составе более 1,2 миллиона действующих солдат и дополнительно 250 000 человек личного состава военно-морских и военно-воздушных сил, что значительно превосходит численность вооруженных сил Пакистана, общая численность которых составляет менее 700 000 человек.

Индийская армия Фото: Getty Images

Однако эксперты по обороне предупреждают, что военный потенциал Пакистана практически такой же, как и у Индии, отчасти благодаря его внушительному арсеналу ракет малой и средней дальности.

К чему приведет ядерная война между Индией и Пакистаном

В 2019 году исследователи предупреждали, что обмен ядерными ударами в столь густонаселенном регионе может привести к гибели 125 миллионов человек в течение нескольких дней. И окажет колоссальное воздействие на окружающую среду, вызвав голод, который затронет миллионы — или даже миллиарды людей по всему миру.

"Последствия для индийского и пакистанского общества будут серьезными и долгосрочными: многие крупные города будут в значительной степени разрушены и станут непригодными для проживания. Дым и радиоактивные частицы распространятся по всему миру в течение нескольких недель… охладив поверхность Земли, уменьшив количество осадков и создав угрозу массового голода", — отмечают эксперты.

Реакция мировых лидеров на войну между Индией и Пакистаном

Китай, который поддерживал Пакистан в развитии его военного потенциала, заявил: "Индия и Пакистан — соседи, которых невозможно отстранить, и оба они также являются соседями Китая. Китай выступает против всех форм терроризма. Мы призываем Индию и Пакистан отдать приоритет общей ситуации мира и стабильности, сохранять спокойствие и сдержанность и избегать действий, которые еще больше осложнят ситуацию".

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал столкновение как "позор": "Они воюют уже долгое время… Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", — сказал он.

Реакция Дональда Трампа на конфликт между Индией и Пакистаном

Турция, которая давно имеет тесные военные и экономические связи с Пакистаном, раскритиковала Индию за "риск начала полномасштабной войны" и призвала обе стороны "проявить здравый смысл". Она также выступила за независимое расследование нападения 22 апреля.

Почему воюют Индия и Пакистан

1947 — Спустя несколько месяцев после того, как Британская Индия была разделена на преимущественно индуистскую Индию и мусульманский Пакистан, обе страны начали войну за контроль над мусульманским регионом Кашмир, тогда королевством, управляемым индуистским монархом. Война унесла тысячи жизней, прежде чем закончилась в 1948 году.

1949 — Линия прекращения огня, установленная при посредничестве ООН, разделяет Кашмир между Индией и Пакистаном, с обещанием спонсируемого ООН голосования, которое позволит жителям региона решить, быть ли им частью Пакистана или Индии. Это голосование никогда не проводилось.

1965 — Началась вторая война за Кашмир. При посредничестве Советского Союза и Соединенных Штатов было заключено перемирие. Переговоры в Ташкенте закончились тем, что обе стороны вернули территории, захваченные во время войны, и вывели свои армии.

1971 — Индия вмешивается в войну за независимость Восточного Пакистана, которая заканчивается тем, что территория отделяется как новое государство Бангладеш. По оценкам, в конфликте погибает 3 миллиона человек.

1972 — Индия и Пакистан подписывают мирное соглашение, переименовывая линию прекращения огня в Кашмире в Линию контроля, сильно укрепленный участок военных аванпостов, который разделяет регион.

1989 — Кашмирские диссиденты при поддержке Пакистана поднимают восстание против индийского правления.

1999 — Пакистанские солдаты и кашмирские бойцы захватывают несколько гималайских вершин на индийской стороне территории. Индия отвечает воздушными бомбардировками и артиллерией. Погибло не менее 1000 солдат, прежде, чем вмешались США и снова было заключено перемирие.

2016 — Боевики проникают на военную базу в контролируемом Индией Кашмире, убивая по меньшей мере 18 солдат. Индия отвечает отправкой спецназа на контролируемую Пакистаном территорию. В итоге гибнут солдаты и мирные жители.

2019 — Кашмирский повстанец на заминированном авто протаранил автобус с индийскими солдатами, убив 40 человек. Индия наносит авиаудары по территории Пакистана. Пакистан сбивает индийский военный самолет и захватывает пилота, которого потом освободили.

22 апреля 2025 г. — Боевики нападают на индийских туристов в курортном городе Пахалгам в индийском Джамму и Кашмире и убивают 26 человек, большинство из которых — индуисты. Индия обвиняет в нападении Пакистан, что Исламабад отрицает, и клянется отомстить нападавшим. Обе стороны отменяют визы граждан друг друга, отзывают дипломатов, закрывают свой единственный сухопутный пограничный переход и закрывают свое воздушное пространство друг для друга. Нью-Дели также приостанавливает действие важного договора о совместном водопользовании с Исламабадом.

Гробы с телами убитых туристов Фото: Скриншот

7 мая 2025 г. — Индия начинает "Операцию Синдур".

Напомним, Фокус писал о том, насколько напряженными были отношения между Индией и Пакистаном на протяжении всей истории существования этих двух стран.