Полномасштабная или пограничная: почему случилась война Индии и Пакистана и во что она может вылиться

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Началась третья Кашмирская война между Индией и Пакистаном. Или четвертая индо-пакистанская война. Это если не считать ряд более мелких столкновений и конфликтов, например, Каргильскую войну.

Вообще, войны между Индией и Пакистаном в чем-то напоминают войны Израиля и арабских стран. Все дело в общем британском колониальном прошлом и "умении" британцев закладывать исторические "мины замедленного действия".

Например, Декларация или Письмо Бальфура, написанное британским министром лидеру еврейской общины Британии Уолтеру Ротшильду в 1917 году, в котором гарантировалось создание еврейского государства.

Что можно только приветствовать, если бы британцы согласовали подобные обещания с арабами. Которым Британия тогда почти одновременно давала обещания касательно создания палестинского государства.

Причина понятна — организация восстания арабов против господства Османской империи в ходе Первой мировой войны (фильм "Лоуренс Аравийский" все помнят).

Кстати, Декларация Бальфура для Израиля обладает не меньшей легитимностью, нежели резолюция ООН о создании "двух государств", еврейского и палестинского.

Для арабов, естественно, нет.

Не просто так историк Ави Шлаим назвал декларацию Бальфура "первородным грехом" британской дипломатии на Ближнем Востоке, приведшим к дальнейшему конфликту в течение уже почти 80 лет.

Или "линия Дюранда" — граница между Афганистаном и Пакистаном, проходящая через "земли племен". Это основа еще одного регионального конфликта.

Границу между Индией и Пакистаном "чертил" Сириил Рэдклифф, лорд-судья Британской империи.

Я далек от мысли, что Британия все вот так зловеще спланировала. Скорее всего, здесь мы видим микс, состоящий из желания сохранить свое влияние в будущем, способность модерировать конфликты на бывших "подмандатных территориях" и банального незнания местной специфики Востока в рамках западного ориентализма, как это описывает Саид.

Наследие Британской империи Фото: pexels.com

Вопрос в другом: на базе какого права Британия вообще взяла на себя миссию "бремени белого человека" и получила право "чертить" чужие границы далеко на Востоке?

Последствия этой колониальной политики дают о себе знать и сейчас, в 21 веке. Уже и Британская империя почила в Бозе, а войны на ее бывшей периферии все идут и идут.

В чем сходство противостояния Индии и Пакистана с конфликтом Израиля и ряда арабских стран?

Первая волна противостояния — сразу после Второй мировой войны. Попытка пересмотра границ.

Вторая волна — 60-е годы. Наращивание интенсивности конфликта.

И самые кровавые войны — в 70-х годах: в Израиле — Война Судного дня в 1973 году, в Индии — война с Пакистаном в 1971-м, когда провинция Восточный Пакистан стала республикой Бангладеш.

Поражение Пакистана и арабских стран.

Затем — создание ядерного оружия в Израиле и в паре Индия-Пакистан, что существенно сбавило градус противостояния.

Далее — серия менее интенсивных конфликтов, переход противостояния в прокси-формат с использованием местных сил сопротивления на спорных территориях: в Палестине и Кашмире. В зависимости от стороны противостояния, эти силы называются либо террористами, либо повстанцами.

В 21 веке — риск нового масштабного конфликта, с тем лишь отличием, что на авансцену на Ближнем Востоке вместо арабов выходит Иран с амбициями по созданию ядерного оружия и Турция.

Геополитические предпосылки нынешней войны Индии и Пакистана я детально описал в своих статьях.

Накануне проходили активные консультации Пакистана с Китаем и Индии с США.

Примечательно, что многие наши ориенталисты не верили в начало этой войны, а зря. О риске ассиметричного противостояния Китая и США на Индостанском полуострове я подробно писал ранее.

Теперь ключевая интрига — это будет формат "кашмирской войны" или полномасштабной индо-пакистанской?

Попробует ли Пакистан взять под свой контроль часть Кашмира, а Индия, например, Лахор?

Или все ограничится столкновениями на границе?

Что везет в своем кейсе в Москву Си Цзиньпин?

Ну а пока мир в огне, золото бьет очередные ценовые рекорды.

Мировая рецессия стала еще на шаг ближе.

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