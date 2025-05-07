Война между Индией и Пакистаном: что известно о потерях с обеих сторон и как отреагировал мир

Войска Пакистана якобы сбили пять индийских самолетов, а власти Индии утверждают, что ликвидировали по меньшей мере 17 "террористов" во время ракетной атаки по Пакистану.

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Об этом пишет CNN, отмечая, что не может самостоятельно проверить эти заявления.

Журналисты отметили, что по данным пакистанских источников в службах безопасности, Пакистан после нападения Индии сбил пять самолетов индийских ВВС и один беспилотник.

В то же время телеканал India Today признал, что три индийских истребителя разбились на территории Индии.

Кроме того, представитель Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чаухдри заявил, что в результате индийской атаки 8 пакистанцев погибли, 35 — получили ранения, а еще двое — считаются пропавшими без вести.

"Мы можем подтвердить, что по меньшей мере семь гражданских районов стали мишенью индийских ракет, выпущенных из индийского воздушного пространства. Мы находимся в процессе возмездия. Вы увидите ответ Пакистана до утра", — заявил в комментарии The Guardian министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

В пакистанской провинции Пенджаб объявлено чрезвычайное положение.

Зато Власти Индии утверждают, что во время операции "Синдур" удалось ликвидировать 17 "террористов" и еще 60 — ранить.

Реакция ООН, США и мира на войну между Индией и Пакистаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности.

"Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном", — говорится в заявлении Гутерреша.

США и ОАЭ также призвали Индию и Пакистан к сдержанности.

В частности пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты "внимательно следят за развитием ситуации между Пакистаном и Индией". Она описала обстоятельства в отношениях между Пакистаном и Индией как "изменчивые и быстро меняющиеся" и подтвердила приверженность Вашингтона к предотвращению дальнейшей эскалации.

"Мы постоянно следим за ситуацией и остаемся на связи с пакистанскими и индийскими официальными лицами в поисках мирного решения", — отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян также выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта между двумя ядерными державами и призвал Исламабад и Нью-Дели к сдержанности.

"Пакистан и Индия не должны предпринимать никаких шагов, которые угрожают региональному или глобальному миру", — заявил министр иностранных дел ОАЭ.

Напомним, вечером 6 мая Вооруженные силы Индии объявили операцию "Синдур" и атаковали ракетами Пакистан.

Фокус также писал о том, что Индия и Пакистан находятся на грани войны.