Війна між Індією та Пакистаном: що відомо про втрати з обох сторін та як відреагував світ

Війська Пакистану нібито збили п'ять індійських літаків, а влада Індії стверджує, що ліквідувала щонайменше 17 "терористів" під час ракетної атаки по Пакистану.

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Про це пише CNN, зазначаючи, що не може самостійно перевірити ці заяви.

Журналісти зазначили, що за даними пакистанських джерел у службах безпеки, Пакистан після нападу Індії збив п'ять літаків індійських ВПС та один безпілотник.

Водночас телеканал India Today визнав, що три індійські винищувачі розбилися на території Індії.

Крім того, представник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаухдрі заявив, що внаслідок індійської атаки 8 пакистанців загинули, 35 — дістали поранення, а ще двоє — вважаються зниклими безвісти.

"Ми можемо підтвердити, що щонайменше сім цивільних районів стали мішенню індійських ракет, випущених з індійського повітряного простору. Ми перебуваємо в процесі відплати. Ви побачите відповідь Пакистану до ранку", — заявив в коментарі The Guardian міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф.

У пакистанській провінції Пенджаб оголошено надзвичайний стан.

Натомість Влада Індії стверджує, що під час операції "Сіндур" вдалось ліквідувати 17 "терористів" та ще 60 — поранити.

Реакція ООН, США та світу на війну між Індією та Пакистаном

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан до максимальної військової стриманості.

"Світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією та Пакистаном", — йдеться у заяві Гутерреша.

США та ОАЕ також закликали Індію та Пакистан до стриманості.

Зокрема речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати "уважно стежать за розвитком ситуації між Пакистаном та Індією". Вона описала обставини у відносинах між Пакистаном та Індією як "мінливі та швидкозмінні" і підтвердила прихильність Вашингтона до запобігання подальшій ескалації.

"Ми постійно стежимо за ситуацією і залишаємося на зв'язку з пакистанськими та індійськими офіційними особами в пошуках мирного рішення", — зазначив держсекретар США Марко Рубіо.

Міністр закордонних справ ОАЕ шейх Абдалла бін Заїд Аль Нахайян також висловив серйозну стурбованість ескалацією конфлікту між двома ядерними державами та закликав Ісламабад і Нью-Делі до стриманості.

"Пакистан та Індія не повинні робити жодних кроків, які загрожують регіональному чи глобальному миру", — заявив міністр закордонних справ ОАЕ.

Нагадаємо, Надвечір 6 травня Збройні сили Індії оголосили операцію "Сіндур" та атакували ракетами Пакистан.

Фокус також писав про те, що Індія та Пакистан перебувають на межі війни.