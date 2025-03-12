Сотни еще в плену: в Пакистане боевики взяли в заложники пассажиров целого поезда

Этническая вооруженная группировка "Армия освобождения Белуджей" требует освободить политических заключенных.

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В Пакистане боевики из группировки "Армия освобождения Белуджей" (BLA) взяли в заложники 425 пассажиров поезда Jaffar Express, который направлялся в город Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва из Кветты, столицы провинции Белуджистан. 127 заложников были освобождены, но часть пассажиров еще остается в плену. Об этом сообщает Reuters.

Захват заложников в Пакистане

Пакистанские силы безопасности проводят спасательную операцию по освобождению десятков пассажиров, взятых в заложники сепаратистскими боевиками 11 марта.

Среди пассажиров были военнослужащие пакистанской армии и других сил безопасности, находившиеся в отпуске.

Боевики взорвали железнодорожные пути и открыли огонь по поезду, убив машиниста и заперев локомотив в туннеле, прежде чем взять его под контроль.

Некоторые из спасенных рассказали, что пригнулись, когда началась стрельба, в то время как другие рассказывали о пассажирах, которые были ранены или убиты.

Заложники выходят из захваченного боевиками поезда Фото: Скриншот

Силы безопасности начали масштабную операцию по освобождению заложников, задействовав спецподразделения и вертолеты. На данный момент спасено 155 пассажиров. По данным источников, также было убито около 27 боевиков. Однако боевики замаскировались под обычных пассажиров и занимали места в вагонах.

Этническая вооруженная группировка "Армия освобождения Белуджей" (BLA), взявшая на себя ответственность за нападение, потребовала в течение 48 часов освободить политических заключенных, активистов и пропавших без вести лиц из числа Белуджей, которые, по ее словам, были похищены военными. В противном случае, боевики начнут казнить заложников.

Гробы с убитыми у поезда, захваченного боевиками Фото: Скриншот

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение и заявил, что сотрудники служб безопасности "дают отпор" боевикам.

Министр внутренних дел Мохсин Накви назвал нападавших "врагами" Пакистана и поклялся помешать их заговору с целью дестабилизации страны.

Что такое Белуджистан

Белуджистан, большая и малонаселенная провинция, граничащая с Ираном и Афганистаном, давно страдает от действий боевиков. Провинция также является домом для крупных проектов под руководством Китая , включая стратегический порт.

Этнические сепаратистские группы вновь набрали обороты, все чаще нападая на силы безопасности и китайских граждан, участвующих в проектах в рамках инициативы "Один пояс, один путь", китайской программы инвестиций в инфраструктуру. Сепаратисты обвиняют правительство Пакистана в том, что оно позволяет Китаю извлекать богатства региона.

Буквально на прошлой неделе альянс сепаратистских группировок, включая BLA, объявил о планах активизировать атаки на пакистанские силы безопасности, инфраструктуру и китайские интересы в регионе.

Напомним, в январе 2025 года Соединенные Штаты обвинили Пакистан в разработке баллистических ракет большой дальности и объявили о введении новых санкций в отношении четырех пакистанских организаций, участвующих в разработке этих систем.