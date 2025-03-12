Сотні ще в полоні: у Пакистані бойовики взяли в заручники пасажирів цілого поїзда
Етнічне збройне угруповання "Армія визволення Белуджів" вимагає звільнити політичних в'язнів.
У Пакистані бойовики з угруповання "Армія визволення Белуджів" (BLA) узяли в заручники 425 пасажирів поїзда Jaffar Express, що прямував до міста Пешавар у провінції Хайбер-Пахтунхва з Кветти, столиці провінції Белуджистан. 127 заручників було звільнено, але частина пасажирів ще залишається в полоні. Про це повідомляє Reuters.
Пакистанські сили безпеки проводять рятувальну операцію зі звільнення десятків пасажирів, узятих у заручники сепаратистськими бойовиками 11 березня.
Серед пасажирів були військовослужбовці пакистанської армії та інших сил безпеки, які перебували у відпустці.
Бойовики підірвали залізничні колії і відкрили вогонь по поїзду, убивши машиніста і замкнувши локомотив у тунелі, перш ніж узяти його під контроль.
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Деякі з урятованих розповіли, що пригнулися, коли почалася стрілянина, в той час як інші розповідали про пасажирів, які були поранені або вбиті.
Сили безпеки почали масштабну операцію зі звільнення заручників, задіявши спецпідрозділи і вертольоти. Наразі врятовано 155 пасажирів. За даними джерел, також було вбито близько 27 бойовиків. Однак бойовики замаскувалися під звичайних пасажирів і займали місця у вагонах.
Етнічне збройне угруповання "Армія визволення Белуджів" (BLA), яке взяло на себе відповідальність за напад, зажадало протягом 48 годин звільнити політичних в'язнів, активістів і зниклих безвісти осіб з числа Белуджів, які, за його словами, були викрадені військовими. В іншому випадку, бойовики почнуть страчувати заручників.
Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив напад і заявив, що співробітники служб безпеки "дають відсіч" бойовикам.
Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві назвав нападників "ворогами" Пакистану і поклявся перешкодити їхній змові з метою дестабілізації країни.
Що таке Белуджистан
Белуджистан, велика і малонаселена провінція, що межує з Іраном і Афганістаном, давно страждає від дій бойовиків. Провінція також є домом для великих проєктів під керівництвом Китаю, включно зі стратегічним портом.
Етнічні сепаратистські групи знову набрали обертів, дедалі частіше нападаючи на сили безпеки і китайських громадян, які беруть участь у проектах у рамках ініціативи "Один пояс, один шлях", китайської програми інвестицій в інфраструктуру. Сепаратисти звинувачують уряд Пакистану в тому, що він дає змогу Китаю отримувати багатства регіону.
Буквально минулого тижня альянс сепаратистських угруповань, включно з BLA, оголосив про плани активізувати атаки на пакистанські сили безпеки, інфраструктуру та китайські інтереси в регіоні.
Нагадаємо, у січні 2025 року Сполучені Штати звинуватили Пакистан у розробленні балістичних ракет великої дальності та оголосили про запровадження нових санкцій щодо чотирьох пакистанських організацій, які беруть участь у розробленні цих систем.
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