Сотні ще в полоні: у Пакистані бойовики взяли в заручники пасажирів цілого поїзда

Етнічне збройне угруповання "Армія визволення Белуджів" вимагає звільнити політичних в'язнів.

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У Пакистані бойовики з угруповання "Армія визволення Белуджів" (BLA) узяли в заручники 425 пасажирів поїзда Jaffar Express, що прямував до міста Пешавар у провінції Хайбер-Пахтунхва з Кветти, столиці провінції Белуджистан. 127 заручників було звільнено, але частина пасажирів ще залишається в полоні. Про це повідомляє Reuters.

Захоплення заручників у Пакистані

Пакистанські сили безпеки проводять рятувальну операцію зі звільнення десятків пасажирів, узятих у заручники сепаратистськими бойовиками 11 березня.

Серед пасажирів були військовослужбовці пакистанської армії та інших сил безпеки, які перебували у відпустці.

Бойовики підірвали залізничні колії і відкрили вогонь по поїзду, убивши машиніста і замкнувши локомотив у тунелі, перш ніж узяти його під контроль.

Деякі з урятованих розповіли, що пригнулися, коли почалася стрілянина, в той час як інші розповідали про пасажирів, які були поранені або вбиті.

Заручники виходять із захопленого бойовиками поїзда Фото: Скриншот

Сили безпеки почали масштабну операцію зі звільнення заручників, задіявши спецпідрозділи і вертольоти. Наразі врятовано 155 пасажирів. За даними джерел, також було вбито близько 27 бойовиків. Однак бойовики замаскувалися під звичайних пасажирів і займали місця у вагонах.

Етнічне збройне угруповання "Армія визволення Белуджів" (BLA), яке взяло на себе відповідальність за напад, зажадало протягом 48 годин звільнити політичних в'язнів, активістів і зниклих безвісти осіб з числа Белуджів, які, за його словами, були викрадені військовими. В іншому випадку, бойовики почнуть страчувати заручників.

Труни з убитими біля поїзда, захопленого бойовиками Фото: Скриншот

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив напад і заявив, що співробітники служб безпеки "дають відсіч" бойовикам.

Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві назвав нападників "ворогами" Пакистану і поклявся перешкодити їхній змові з метою дестабілізації країни.

Що таке Белуджистан

Белуджистан, велика і малонаселена провінція, що межує з Іраном і Афганістаном, давно страждає від дій бойовиків. Провінція також є домом для великих проєктів під керівництвом Китаю, включно зі стратегічним портом.

Етнічні сепаратистські групи знову набрали обертів, дедалі частіше нападаючи на сили безпеки і китайських громадян, які беруть участь у проектах у рамках ініціативи "Один пояс, один шлях", китайської програми інвестицій в інфраструктуру. Сепаратисти звинувачують уряд Пакистану в тому, що він дає змогу Китаю отримувати багатства регіону.

Буквально минулого тижня альянс сепаратистських угруповань, включно з BLA, оголосив про плани активізувати атаки на пакистанські сили безпеки, інфраструктуру та китайські інтереси в регіоні.

Нагадаємо, у січні 2025 року Сполучені Штати звинуватили Пакистан у розробленні балістичних ракет великої дальності та оголосили про запровадження нових санкцій щодо чотирьох пакистанських організацій, які беруть участь у розробленні цих систем.