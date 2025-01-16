США злякалися пакистанських балістичних ракет: що могли створити азійські інженери

Фахівці припустили, що може йтися про БРСД Shaheen-III, яку Пакистан випробував ще у 2021 році. Однак заявлена дальність цієї ракети становить лише 2 750 км.

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Сполучені Штати звинуватили Пакистан у розробці балістичних ракет великої дальності та оголосили про введення нових санкцій щодо чотирьох пакистанських організацій, які беруть участь у розробці цих систем. Про це повідомила пресслужба організації Arms Control Association.

Зокрема, заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер назвав пакистанську програму створення балістичних ракет "новою загрозою" для Америки. Він наголосив, що Пакистан розробляє передові ракетні технології, зокрема потужні ракетні двигуни, які зрештою дадуть змогу Ісламабаду завдавати ударів по цілях далеко за межами Південної Азії, потенційно включно з територією США.

Shaheen-III загрожує Америці?

З цієї нагоди оглядачі Army Recognition пишуть, що традиційно ракетна програма Пакистану була орієнтована на стримування Індії. Однак останніми роками Ісламабад активно нарощує свої можливості, що підтверджується розробкою балістичної ракети середньої дальності (БРСД) Shaheen-III.

Ця двоступенева твердопаливна ракета має максимальну дальність польоту 2 750 км і призначена для завдавання удару по стратегічних об'єктах, таких як Андаманські та Нікобарські острови Індії.

Ймовірна зона покриття ракети Shaheen-III Фото: Відкриті джерела

Shaheen-III оснащена китайською транспортно-пусковою установкою, що підвищує її мобільність і оперативну гнучкість. А можливість оснащення ракети кількома боєголовками з блоками, що розділяються (MIRV), дає їй змогу долати системи протиракетної оборони.

Крім цього, Пакистан продовжує співпрацювати з Китаєм у технічних питаннях, а також використовує досвід, отриманий раніше під час взаємодії з Північною Кореєю та Іраном.

Виходячи з цього експерти зі США вважають, що Ісламабад перебуває за кілька років від створення міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), здатних досягати американської території. Однак зусилля Пакистану вже викликають заклопотаність, оскільки вони можуть порушити регіональну і глобальну стабільність.

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Раніше повідомлялося, що в Пакистані провели тестовий пуск керованої ракети Зазначалося, що ракета оснащена передовими системами і нібито здатна вражати цілі з високою точністю.