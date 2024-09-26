Літаки Пакистану потраплять на Кавказ: Азербайджан закупив партію JF-17C (фото)

Країни уклали контракт на суму 1,6 мільярда доларів. Ці машини дають змогу Азербайджану значно підвищити свою оперативну готовність в умовах складної регіональної безпеки.

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У Міжнародному аеропорту імені Гейдара Алієва 25 вересня президенту Азербайджану Ільхаму Алієву були офіційно представлені новітні винищувачі JF-17C (Block-III). Ці літаки, розроблені у співпраці Пакистанського авіаційного комплексу (PAC) і китайської корпорації Chengdu Aircraft Corporation (CAC), надійшли на озброєння ВПС Азербайджану, що стало значним кроком у зміцненні обороноздатності країни. Про це повідомляє ресурс Defence Blog.

Очільник Пакистанського авіаційного комплексу детально розповів про технічні характеристики та експлуатаційні можливості літаків. Він зазначив, що JF-17C (Block-III) — це одномоторний багатоцільовий винищувач, призначений як для повітряних, так і для наземних операцій.

Винищувачі оснащені передовою авіонікою, складними системами озброєння і можуть здійснювати як оборонні місії, так і виконувати наступальні завдання.

Особливу увагу було приділено високій маневреності літака на малих і середніх висотах, а також його значній вогневій потужності. Машина здатна нести сучасні ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", а її дальність польоту досягає 1 200 кілометрів. Це дає змогу Азербайджану значно підвищити свою оперативну готовність в умовах складної регіональної безпеки.

Винищувач JF-17 Thunder ВПС Азербайджану Фото: mod.gov.az

Згідно з повідомленнями, Азербайджан підписав з Пакистаном контракт на суму 1,6 мільярда доларів на закупівлю цих літаків, хоча точну кількість придбаних машин не було розкрито.

Раніше повідомлялося, що пакистанський JF-17 Thunder може бути оснащений крилатою ракетою повітряного базування Ra'ad. Так Пакистан розширив кількість платформ для свого ядерного арсеналу.