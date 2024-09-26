Самолеты Пакистана попадут на Кавказ: Азербайджан закупил партию JF-17C (фото)

Страны заключили контракт на сумму 1,6 миллиарда долларов. Эти машины позволят Азербайджану значительно повысить свою оперативную готовность в условиях сложной региональной безопасности.

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В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева 25 сентября президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву были официально представлены новейшие истребители JF-17C (Block-III). Эти самолеты, разработанные в сотрудничестве Пакистанского авиационного комплекса (PAC) и китайской корпорации Chengdu Aircraft Corporation (CAC), поступили на вооружение ВВС Азербайджана, что стало значительным шагом в укреплении обороноспособности страны. Об этом сообщает ресурс Defence Blog.

Глава Пакистанского авиационного комплекса, подробно рассказал о технических характеристиках и эксплуатационных возможностях самолетов. Он отметил, что JF-17C (Block-III) — это одномоторный многоцелевой истребитель, предназначенный как для воздушных, так и для наземных операций.

Истребители оснащены передовой авионикой, сложными системами вооружения и могут осуществлять как оборонительные миссии, так и выполнять наступательные задачи.

Особое внимание было уделено высокой маневренности самолета на малых и средних высотах, а также его значительной огневой мощи. Машина способна нести современные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а ее дальность полета достигает 1 200 километров. Это позволяет Азербайджану значительно повысить свою оперативную готовность в условиях сложной региональной безопасности.

Истребитель JF-17 Thunder ВВС Азербайджана Фото: mod.gov.az

Согласно сообщениям, Азербайджан подписал с Пакистаном контракт на сумму 1,6 миллиарда долларов на закупку этих самолетов, хотя точное количество приобретенных машин не было раскрыто.

Ранее сообщалось, что пакистанский JF-17 Thunder может быть оснащен крылатой ракетой воздушного базирования Ra'ad. Таким образом Пакистан расширил количество платформ для своего ядерного арсенала.