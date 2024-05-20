Пакистан испытал ракету Fatah-II и утверждает, что может обойти любую систему ПРО

Военные отметили, что система Fatah-II имеет "современную навигацию и уникальную траекторию полета", что позволяет ей наносить высокоточные удары на дистанции до 400 км.

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Вооруженные силы Пакистана 15 мая провели тестовый пуск управляемой ракеты Fatah-II с дальностью поражения 400 км. После этого военные заявили, что ракета оснащена передовыми системами и способна поражать цели с высокой точностью, преодолевая якобы любую систему противоракетной обороны. Об этом пишет индийское новостное издание Bharat Shakti.

Авторы публикации отмечают, что система Fatah-II поступит на вооружение артиллерийских дивизионов Пакистана, что значительно повысит мощь обычных ударных систем армии. В заявлении подчеркивается, что "современная навигация и уникальная траектория полета" ракеты позволяют наносить высокоточные удары. Это делает ее грозным дополнением к военным средствам Пакистана.

"Обладая современной навигационной системой, уникальной траекторией и маневренными характеристиками, Fatah-II способен поражать цели с высокой точностью и преодолевать любую систему ПРО", — утверждают в ВС Пакистана.

Сравнительный анализ с существующими системами

До появления Fatah-II ракетные системы пакистанской армии включали Nasr, китайские A100 и Fatah-1 с дальностью полета от 70 до 150 км. Эксперты пишут, что внедрение Fatah-II с дальностью поражения 400 км и улучшенными маневренными характеристиками представляет собой существенную модернизацию обычного ударного потенциала Пакистана, особенно с точки зрения дистанционного точного поражения глубоких целей.

Fatah-II как баллистическая ракета малой дальности

Учитывая характеристики оружия, в том числе конфигурацию пусковой установки, вмещающей две ракеты, оно в большей степени соответствует классификации баллистических ракет малой дальности, а не управляемых ракет. К сопоставимым системам относятся индийская Pralay, российская "Искандер-М" и американские Precision Strike Missiles — все они обеспечивают дальность удара около 500 км при двух ракетах на пусковую установку.

Устойчивость к системам ПРО

Пакистан утверждает, что ракета Fatah-II способна обойти любую систему противоракетной обороны, представляя собой прямой вызов индийской системе ПВО С400, которая может перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности в радиусе 60 км с помощью перехватчика 48Н6, а ее ракеты серии 9M96 могут перехватывать тактические баллистические ракеты и баллистические ракеты малой дальности.

Учитывая эффективность таких систем, как С400, нельзя полностью сбрасывать со счетов заявления Пакистана, подчеркнули индийские обозреватели.

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Напомним, ко Дню Пакистана 23 марта в столице страны был проведен парад, во время которого были продемонстрированы новинки вооружения. Значительную часть занимали китайские разработки, которые локализовано производят в Пакистане — танки VT-4, ЗРК HQ-9/P и т.д.