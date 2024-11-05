Чрезвычайная ситуация: жители самого загрязненного города в мире боятся выходить из дома

В рамках мер по борьбе с загрязнением администрация города закрыла начальные школы, а 50% офисных сотрудников перевела на удаленную работу. Жителям рекомендовано по возможности не покидать свои дома.

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В Лахоре, втором по величине городе Пакистана, был зафиксирован рекордный индекс качества воздуха (AQI) — 1900 пунктов, что привело к введению экстренных мер для защиты здоровья горожан. Об этом пишет Hindustan Times.

Согласно данным властей и швейцарской экологической группы IQAir, город возглавил мировой рейтинг самых загрязненных населенных пунктов после того, как побил свой собственный рекорд загрязнения, достигнутый в субботу, 2 ноября, в приграничной с Индией зоне.

В рамках мер борьбы с загрязнением администрация Лахора ввела ограничения: начальные школы будут закрыты на неделю, а 50% офисных сотрудников перейдут на удаленную работу, что, как ожидается, поможет сократить загрязнение от транспорта. Старший министр Пенджаба Марриум Аурангзеб также рекомендовала жителям носить маски, по возможности оставаться дома, держать двери и окна закрытыми, а также избегать поездок без необходимости.

Больницы города получили специальное оборудование для измерения смога и готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям.

50% офисных сотрудников перевели на удаленную работу Фото: The Daily Guardian

Власти запретили движение традиционных рикш и приостановили строительные работы в ряде районов, чтобы сократить выбросы. Марриум Аурангзеб назвала сложившуюся ситуацию "неожиданной" и отметила, что выбросы, переносимые ветрами из соседней Индии, могут усугублять кризис. По ее словам, правительство Пенджаба инициирует обсуждения с Индией через министерство иностранных дел Пакистана, так как проблема требует международного сотрудничества.

Издание отмечает, что смог в Лахоре, как и в индийской столице Дели, усиливается в холодные месяцы из-за температурной инверсии, удерживающей загрязненные массы воздуха ближе к земле.

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