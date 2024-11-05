Надзвичайна ситуація: жителі найзабрудненішого міста у світі бояться виходити з дому

У рамках заходів із боротьби із забрудненням адміністрація міста закрила початкові школи, а 50% офісних співробітників перевела на віддалену роботу. Жителям рекомендовано за можливості не залишати свої будинки.

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У Лахорі, другому за величиною місті Пакистану, було зафіксовано рекордний індекс якості повітря (AQI) — 1900 пунктів, що призвело до введення екстрених заходів для захисту здоров'я городян. Про це пише Hindustan Times.

Згідно з даними влади та швейцарської екологічної групи IQAir, місто очолило світовий рейтинг найзабрудненіших населених пунктів після того, як побило свій власний рекорд забруднення, досягнутий у суботу, 2 листопада, у прикордонній з Індією зоні.

У рамках заходів боротьби із забрудненням адміністрація Лахора ввела обмеження: початкові школи будуть закриті на тиждень, а 50% офісних співробітників перейдуть на віддалену роботу, що, як очікується, допоможе скоротити забруднення від транспорту. Старша міністерка Пенджабу Марріум Аурангзеб також рекомендувала жителям носити маски, за можливості залишатися вдома, тримати двері та вікна зачиненими, а також уникати поїздок без нагальної потреби.

Лікарні міста отримали спеціальне обладнання для вимірювання смогу та готуються до можливих надзвичайних ситуацій.

50% офісних співробітників перевели на віддалену роботу Фото: The Daily Guardian

Влада заборонила рух традиційних рикш і призупинила будівельні роботи в низці районів, щоб скоротити викиди. Марріум Аурангзеб назвала ситуацію, що склалася, "несподіваною" і зазначила, що викиди, які переносяться вітрами із сусідньої Індії, можуть посилювати кризу. За її словами, уряд Пенджабу ініціює обговорення з Індією через міністерство закордонних справ Пакистану, оскільки проблема потребує міжнародної співпраці.

Видання зазначає, що смог у Лахорі, як і в індійській столиці Делі, посилюється в холодні місяці через температурну інверсію, що утримує забруднені маси повітря ближче до землі.

Раніше Фокус повідомляв, що люди скаржаться на "сусідів із пекла", через яких хворіють їхні діти. Місцеві жителі кажуть, що сміття приваблює щурів і створює серйозні ризики для здоров'я дітей, багато хто з яких вже скаржиться на нездужання.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.