Разведка под видом логистики: Китай продал Пакистану шпионский корабль Rizwan (фото)
Корабль определятся как "оффшорное судно снабжения", однако на самом деле он оснащен радарами и оборудованием для сбора данных радиоэлектронной разведки в интересах ВМС Пакистана.
ВМС Пакистана ввели в эксплуатацию свой первый шпионский корабль, который якобы представляет собой исследовательское судно. Корабль Rizwan, который был приобретен у Китая без особых церемоний и освещений в медиа в 2023 году, засветился в столице Индонезии, Джакарте. Об этом сообщает Defense News.
Ресурс по мониторингу морских перевозок MarineTraffic классифицирует корабль как "оффшорное судно снабжения". Однако OSINT-наблюдатель Дэмиен Саймон полагает, что Rizwan является платформой для сбора разведданных.
Данный корабль может быть развернут вблизи индийского побережья для наблюдения за запусками индийских ракет и сбора океанографических данных. Обозреватели пишут, что это компактное судно длиной около 87,2 метра имеет два больших радарных купола на корме и другие датчики. Это оборудование указывают на то, что оно предназначено для сбора разведывательной информации.
Эксперты сингапурского Института оборонных и стратегических исследований считают, что корабль построен на базу транспортного судна и может быть оснащен дополнительным электронным оборудованием для сбора данных.
В частности, старший научный сотрудник Коллин Кох отметил, что Rizwan по размерам сопоставим с норвежскими разведывательными судами Eger и Marjata, шведским Artemis или немецким Oste. В то же время Кох сомневается в возможностях китайского корабля по телеметрическому отслеживанию ракет — скорее всего он ограничится сбором данных радиоэлектронной разведки, отвечая возможностям кораблей-шпионов серии Yuan Wang.
Между тем на запрос журналистов ни ВМС Пакистана и в Минобороны страны не стали отвечать на вопросы о возможностях корабля. Но Военно-морским силам страны, вероятно, Rizwan понадобился для симметричных возможностей у военном противостоянии с Индией, получив преимущество в оперативном планировании и повышении готовности к различным угрозам в море.Важно
Ранее сообщалось, что американцы обнаружили у берегов Гавайских островов российский разведывательный корабль типа "Вишня". Он находился в сопровождении танкера "Дубна".