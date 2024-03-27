Розвідка під виглядом логістики: Китай продав Пакистану шпигунський корабель Rizwan (фото)

Корабель визначається як "офшорне судно постачання", однак насправді він оснащений радарами й обладнанням для збору даних радіоелектронної розвідки в інтересах ВМС Пакистану.

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ВМС Пакистану ввели в експлуатацію свій перший шпигунський корабель, який нібито являє собою дослідницьке судно. Корабель Rizwan, який був придбаний у Китаю без особливих церемоній і висвітлень у медіа у 2023 році, засвітився в столиці Індонезії, Джакарті. Про це повідомляє Defense News.

Ресурс із моніторингу морських перевезень MarineTraffic класифікує корабель як "офшорне судно постачання". Однак OSINT-спостерігач Деміен Саймон вважає, що Rizwan є платформою для збору розвідданих.

Спостерігачі звернули увагу на обладнання корабля Rizwan

Цей корабель може бути розгорнутий поблизу індійського узбережжя для спостереження за запусками індійських ракет і збору океанографічних даних. Оглядачі пишуть, що це компактне судно завдовжки близько 87,2 метра має два великі радарні куполи на кормі та інші датчики. Це обладнання вказує на те, що воно призначене для збору розвідувальної інформації.

Експерти сінгапурського Інституту оборонних і стратегічних досліджень вважають, що корабель побудовано на базу транспортного судна, його може бути оснащено додатковим електронним обладнанням для збору даних.

Зокрема, старший науковий співробітник Коллін Кох зазначив, що Rizwan за розмірами можна порівняти з норвезькими розвідувальними суднами Eger і Marjata, шведським Artemis або німецьким Oste. Водночас Кох сумнівається в можливостях китайського корабля з телеметричного відстеження ракет — найімовірніше, він обмежиться збором даних радіоелектронної розвідки, відповідаючи можливостям кораблів-шпигунів серії Yuan Wang.

Тим часом на запит журналістів ані ВМС Пакистану, ані в Міноборони країни не стали відповідати на питання про можливості корабля. Але Військово-морським силам країни, ймовірно, Rizwan знадобився для симетричних можливостей у військовому протистоянні з Індією, отримавши перевагу в оперативному плануванні та підвищенні готовності до різних загроз у морі.

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