США тижнями відстежують російський шпигунський корабель біля берегів Гаваїв (відео)

За міжнародними законами судноплавства, військові кораблі мають право проходити через виняткову економічну зону США. Водночас берегова охорона відстежує усі дії РФ.

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Російський розвідувальний корабель провів кілька тижнів біля узбережжя Гавайських островів. За всіма діями стежила берегова охорона США. Про це повідомляє Defence Brief.

Американські військові виявили російський корабель. Судячи з кадрів, зазначають у виданні, РФ використала розвідувальне судно на кшталт "Вишня" проєкту 864 АГІ "Карелія". Він перебував у супроводі з танкером "Дубна".

"Берегова охорона США зараз стежить за російським судном, що працює в районі Гавайських островів", — заявив начальник відділу зовнішніх зв'язків Дейв Мілн.

За міжнародними законами через виняткову економічну зону США можуть проходити будь-які іноземні військові судна. Російські кораблі були помічені у зоні реагування 14-го округу берегової охорони. Водночас командування координує свою роботу з Пентагоном, надаючи всю інформацію про діяльність та рух російських кораблів.

У командуванні заявляють, що вони відстежують усі судна в Тихоокеанському регіоні за допомогою наземних та повітряних засобів. Берегова охорона діє відповідно до міжнародних морських законів, щоб гарантувати безпеку для всіх.

Також у виданні зазначають, що біля берегів США вже не вперше фіксують російські кораблі. З 2014 року було щонайменше 4 випадки, коли кораблі ВМС РФ були зафіксовані в різних частинах США.

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