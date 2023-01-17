Дочок Путіна та викритих шпигунів селили у "зозулях" КДБ, — розслідування

За даними журналістів, в одній із "зозуль" у Москві на Новинському бульварі під цілодобовою охороною ФСО деякий час жила старша дочка Путіна Марія Воронцова з голландським чоловіком Йоррітом Фаассеном.

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У колишніх конспіративних квартирах КДБ, так званих "зозулях" переховували дочок Путіна, а також висланих із США російських шпигунів. Про це повідомляє The Insider.

Такі квартири були зареєстровані на підставних осіб, у них проходили таємні зустрічі офіцерів СЗР із завербованими дипломатами з африканських, латиноамериканських та близькосхідних країн.

В одній зозулі на Новинському бульварі деякий час жила старша дочка Путіна Марія Воронцова та її голландський чоловік Йорріт Фаассен. Співробітники Федеральної служби охорони цілодобово охороняли подружжя.

В іншій конспіративній квартирі, на вулиці Мосфільмівській, проживала молодша дочка Путіна Катерина Тихонова. За часів СРСР квартира використовувалася для зустрічей із завербованими викладачами московських вузів. Однак незабаром дочка Путіна перебралася в особняк поблизу резиденції президента РФ. Імовірно, приводом для переїзду стали сусіди-наркомани та крадіжки у будинку.

У ще одній "зозулі" на Бережківській набережній, за чутками, ФСБ приховувала перебіжчика із США Едварда Сноудена, якому на батьківщині загрожує тривалий тюремний термін.

Про цю квартиру згадував колишній оперативник КДБ Латвії Борис Карпічков, який згодом став перебіжчиком в Англії.

За його словами, це колишнє приміщення з "добротними меблями та укомплектоване всім необхідним домашнім скарбом". Але в ній по суті постійно ніхто не жив.

У будинку на Лялиному провулку жила, можливо, найвідоміша російська розвідниця Ганна Чапман. Разом з нею із США було вислано полковника Служби зовнішньої розвідки КДБ Михайла Васенкова. Чоловік носив ім'я Хуан Жозе Лазаро Фуетес. Шпигунську діяльність Васенков розпочинав у 1975 році. Під маскою іспанського бізнесмена його відправили до Перу.

Згодом, уже з перуанською дружиною, Васенков переїхав до Нью-Йорка, де керував нелегальною резидентурою КДБ, у якій перебували журналісти, підприємці та представники молодіжних організацій лівого спрямування. Він до останнього приховував, що працював на російську розвідку, доки перебіжчик із РФ не приніс йому в камеру особисту справу.

Нагадаємо, що священик УПЦ МП виявився шпигуном окупантів. За даними журналістів, Андрій Павленко відвідував поранених солдатів ЗСУ у шпиталі, а згодом передавав відомості про них російським кураторам.

Раніше Фокус повідомляв, що у Дніпрі затримали двох підлітків, які знімали електростанцію. Поліцейські виявили у телефонному додатку листування з російськими "друзями".