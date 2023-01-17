Дочерей Путина и разоблаченных шпионов селили в "кукушках" КГБ, — расследование

По данным журналистов, в одной "кукушек" в Москве на Новинском бульваре под круглосуточной охраной ФСО некоторое время жила старшая дочь Путина Мария Воронцова с голландским мужем Йорритом Фаассеном.

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В бывших конспиративных квартирах КГБ, так называемых "кукушках" скрывали дочерей Путина, а также высланных из США российских шпионов. Об этом сообщает The Insider.

Такие квартиры были зарегистрированы на подставных лиц, в них проходили тайные встречи офицеров СВР с завербованными дипломатами из африканских, латиноамериканских и ближневосточных стран.

В одной "кукушек" на Новинском бульваре некоторое время жила старшая дочь Путина Мария Воронцова и ее голландский муж Йоррит Фаассен. Сотрудники Федеральной службы охраны круглосуточно охраняли супругов.

В другой конспиративной квартире, на Мосфильмовской улице, проживала младшая дочь Путина Екатерина Тихонова. При СССР квартира использовалась для встреч с завербованными преподавателями московских вузов. Однако в скором времени дочь Путина перебралась в особняк недалеко от резиденции президента РФ. Предположительно, поводом для переезда стали соседи-наркоманы и кражи в доме.

В еще одной "кукушке" на Бережковской набережной, по слухам, ФСБ скрывала перебежчика из США Эдварда Сноудена, которому на родине грозит длительный тюремный срок.

Об этой квартире вспоминал бывший оперативник КГБ Латвии Борис Карпичков, впоследствии ставший перебежчиком в Англии.

По его словам, это былое помещение с "добротной мебелью и укомплектованное всем необходимым домашним скарбом". Но в ней, по сути, постоянно никто не жил.

В доме на Лялином переулке жила, возможно, самая известная российская российская разведчица Анна Чапман. Вместе с ней из США был выслан полковника Службы внешней разведки КГБ Михаил Васенков. Мужчина носил имя Хуан Жозе Лазаро Фуэтес. Шпионскую деятельность Васенков начинал в 1975 году. Под личиной испанского бизнесмена его отправили в Перу.

Впоследствии, уже с перуанской женой, Васенков переехал в Нью-Йорк, где руководил нелегальной резидентурой КГБ, в которой состояли журналисты, предприниматели и представители молодежных организаций левого толка. Он до последнего скрывал, что работал на российскую разведку, пока перебежчик из РФ не принес ему в камеру личное дело.

Напомним, что священник УПЦ МП оказался шпионом оккупантов. По данным журналистов, Андрей Павленко посещал раненых солдат ВСУ в госпитале, а впоследствии передавал сведения о них российским кураторам.

Ранее Фокус сообщал, что в Днепре задержали двух подростков, снимавших электростанцию. Полицейские обнаружили в телефонном приложении переписку с российскими "друзьями".