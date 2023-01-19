США неделями отслеживают российский шпионский корабль у берегов Гавайев (видео)

По международным законам судоходства, военные корабли имеют право проходить через исключительную экономическую зону США. Вместе с тем береговая охрана отслеживают все действия РФ.

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Российский разведывательный корабль провел несколько недель у побережья Гавайских островов. За всеми действиями следила береговая охрана США. Об этом сообщает Defence Brief.

Американские военные обнаружили российский корабль. Судя по кадрам, отмечают в издании, РФ использовала разведывательное судно типа "Вишня" проекта 864 АГИ "Карелия". Он находился в сопровождении с танкером "Дубна".

"Береговая охрана США в настоящее время следит за российским судном, работающим в районе Гавайских островов", — заявил начальник отдела внешних связей Дэйв Милн.

По международным законам, через исключительную экономическую зону США могут проходить любые иностранные военные судна. Российские корабли были замечены в зоне реагирования 14-го округа береговой охраны. Вместе с тем командование координирует свою работу с Пентагоном, предоставляя всю информацию о деятельности и движении российских кораблей.

В командовании заявляют, что они отслеживают все суда в Тихоокеанском регионе при помощи наземных и воздушных средств. Береговая охрана действует в соответствии с международными морскими законами, чтобы гарантировать безопасность для всех.

Также в издании отмечают, что у берегов США уже не в первый раз фиксируют российские корабли. С 2014 года было как минимум 4 случая, когда корабли ВМС РФ были зафиксированы в разных частях США.

Напомним, 17 января в СМИ сообщили о том, что дочерей Путина и разоблаченных шпионов селили в "кукушках" КГБ в Москве.

5 января СБУ задержала агента, который наводил ракетные удары на востоке Украины.