"Очі та вуха" Піднебесної: китайський шпигунський корабель наблизився до вод Тайваню (фото)

За словами журналістів, потужні антени та радари Type 815 фіксують активність противника на відстані сотень кілометрів. Корабель може приховувати своє географічне місце за допомогою обладнання для радіоелектронних перешкод.

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Китайський шпигунський корабель, один з яких часто використовується для спостереження за військовими навчаннями США та їхніх союзників у Тихому океані, у вівторок, 20 лютого, підійшов до вод Тайваню. ВМС Тайваню довелося його відігнати. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на звіт із відкритих джерел.

Розвідувальне судно Type 815 ВМС Народно-визвольної армії КНР пропливло на південь повз східний тайванський порт Суао і наблизилося до узбережжя на відстань 24 морських миль. Про це повідомила група виявлення літаків і кораблів Тайванської ППО.

На опублікованих фото видно силует корабля 815А, у якого є характерні риси в конструкції. На фото також видно есмінець ВМС Тайваню класу "Кі Лунг", відправлений на його перехоплення.

На фото, зробленому спостерігачами за кораблями 20 лютого біля східного узбережжя Тайваню, зображений есмінець ВМС Тайваню класу "Лі Лунг"

Китай почав направляти військові кораблі ближче до берегів Тайваню із серпня 2022 року, після візиту в Тайбей колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Сили Китаю щодня діють навколо острова, раніше вони залишалися за межами тайванських територіальних вод.

За даними Тайванської ППО, радіопопередження китайському кораблю, який НАТО класифікує як клас Dongdiao II, залишилися без відповіді.

Китайські кораблі Type 815A побудовані на основі єдиного у ВМС КНР судна електронної розвідки Type 815.

Його потужні антени й радари можуть фіксувати активність противника на відстані сотень кілометрів, а він може приховувати своє географічне місце за допомогою обладнання для радіоелектронних перешкод.

Дослідники можливостей китайської армії називають Type 815 і його модифікації як "очі й вуха" китайського надводного флоту.

Останніми роками ці шпигунські кораблі помічали біля японських островів і глибоко в Тихому океані, зокрема біля узбережжя Аляски 2017 року. Вони збирали розвіддані про західні системи озброєнь і операції флоту.

Нагадаємо, що в Китаї виклали секретні знімки, зроблені під час випробувань нового суперавіаносця Fujian.

Також повідомлялося, що РФ готує територіальні претензії Вашингтону в Беринговій протоці, щоб отримати доступ до нафтових родовищ вартістю мільярди доларів.