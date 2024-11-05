Аналог американского THAAD: Китай впервые показал отечественный ЗРК HQ-19 (видео)

Функционал китайской системы также сравнивают с российским комплексом С-500 с дальностью перехвата до 3000 км. По мнению экспертов, такая система необходима КНР для защиты от индийских баллистических ракет средней дальности.

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На выставке Airshow China 2024 в Чжухае 5 ноября состоялась первая публичная презентация китайского противоракетного комплекса HQ-19, созданного на базе ЗРК HQ-9, который в свою очередь является аналогом российского С-300. Как сообщили обозреватели Defense Express, ранее HQ-19 не демонстрировался публике, и в открытом доступе были лишь кадры испытаний прототипов, проведенных в 2016 и 2019 годах.

Впервые информация об этой системе появилась в материалах Пентагона в 2017 году. Американские аналитики отмечают, что HQ-19 разрабатывался как ответ на системы противоракетной обороны США, такие как THAAD. Также его функционал сравнивают с российским комплексом С-500, поскольку китайский аналог предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности с диапазоном стрельбы от 1000 до 3000 километров.

Аналитики отмечают, что появление комплекса HQ-19 обусловлено необходимостью противодействия баллистическим ракетам средней дальности (БРСД) Индии.

Дело в том, что индийские силы располагают ракетами семейства Agni, включая Agni-1 с дальностью до 700 км и Agni-2 и Agni-3 с дальностью до 1500 км. А подводная лодка Arihant также оснащена БРСД морского базирования типа K-4 с дальностью пуска до 3000 км.

Китайская "темная лошадка" HQ-19

О технических особенностях комплекса пока известно немного. Обозреватели индийского издания The Eurasian Times писали, что HQ-19 оснащен кинетической боеголовкой, предназначенной для уничтожения целей с помощью прямого удара. При этом китайская сторона проводила испытания этой системы, включая успешные перехваты, с заявлением о ее исключительно оборонительном характере.

Другие профильные ресурсы отметили ряд особенностей ЗРК, которые определяют HQ-19 как передовой комплекс противоракетной обороны. Среди них:

точное наведение: HQ-19 оснащен сложными системами наведения, которые позволяют точно перехватывать входящие угрозы.

многоуровневая защита: Она предлагает комплексный механизм защиты, объединяющий различные методы перехвата для эффективного противодействия различным угрозам.

адаптивное реагирование: HQ-19 обладает способностью адаптироваться к меняющимся угрозам в режиме реального времени, обеспечивая быструю и гибкую оборону.

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Напомним, Индия поставила на вооружение российские ЗРК С-400. Некоторые системы уже развернуты вдоль границ с Китаем и Пакистаном для защиты воздушного пространства.