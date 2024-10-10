ЗРК С-400, дроны и атомные субмарины: Индия собралась серьезно защищаться от Китая

Системы С-400 уже развернуты вдоль границ с Китаем и Пакистаном для защиты воздушного пространства. Кроме того, Индия намерена построить две АПЛ, сократив большое отставание в подлодках по сравнению с Китаем.

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Главком индийских ВВС маршал авиации Амар Прит Сингх на недавней пресс-конференции заявил, что что Индия получит оставшиеся два из пяти российских зенитно-ракетных комплекса С-400 "Триумф" к 2025 году. По его словам, задержки в поставке связаны с российско-украинской войной, что повлияло на цепочки поставок и транспортировку компонентов. Об этом сообщает The New Indian Express.

"Мы получим следующие две эскадрильи С-400 в следующем году. Поставка была отложена из-за российско-украинского конфликта", — сказал военачальник.

Проблемы с оплатой были решены достаточно давно, но российские оборонные производители сосредоточились на внутренних потребностях, вызванных конфликтом в Украине. Как отметил источник издания, система С-400 поставляется в полном комплекте и не может быть введена в строй частями, так как это снизит ее эффективность.

Отметим, Индия уже получила три эскадрильи С-400, которые развернуты вдоль границ с Китаем и Пакистаном для защиты воздушного пространства. Первый комплект был поставлен и введен в эксплуатацию в декабре 2021 года, а контракт на поставку пяти систем был заключен в октябре 2018 года — стоимость сделки составила около 5,4 млрд долларов.

Индийские АПЛ и БПЛА — сдерживание Китая

Вместе с тем Индия намерена построить две атомные подводные лодки и приобрести 31 американский беспилотник MQ-9B дальнего радиуса действия на сумму около 4,2 млрд долларов. По информации агентства Bloomberg, данное решение было принято Комитетом кабинета министров по безопасности под руководством премьер-министра Нарендры Моди.

Эти меры, подчеркнули авторы материала, направлены на усиление военно-морских возможностей страны для сдерживания военной активности Китая в регионе Индийского океана.

Индийская атомная подводная лодка типа "Арихант" Фото: topwar.ru

И хотя Министерство обороны Индии не ответило на просьбу о комментарии агентству, индийские эксперты уже дали оценку оборонным инициативам страны. Так, обозреватели The Eurasian Times в аналитической статье отметили, что Индия в плане атомных подводных лодок (АПЛ), которые являются ключевой ударной силой военного флота, столкнулась "с зияющей пропастью по сравнению с Китаем".

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"Подводный флот Китая насчитывает более 70 подводных лодок, включая 12 атомных (ПЛАРБ) и более 50 дизельных ударных подводных лодок. В отличие от них, Индия эксплуатирует 19 подводных лодок, включая две ПЛАРБ. Причем большая часть индийского флота обычных подводных лодок была приобретена в 1980-х годах и уже устарела", — пишут аналитики.

Таким образом АПЛ с обычным вооружением впервые будут построены на местных верфях Индии, что подчеркивает стремление страны развивать собственные военные технологии. При этом индийский проект напоминает программу AUKUS — совместную инициативу Австралии, Великобритании и США по строительству атомных подводных лодок для Австралии.

Кроме того, Индия утвердила покупку 31 беспилотника MQ-9B, производимых General Atomics. Эти БПЛА способны летать до 48 часов и нести полезную нагрузку до 1 700 кг, что значительно расширит возможности индийского флота в мониторинге китайских военных кораблей в Индийском океане. Также MQ-9B позволит армии эффективнее действовать в районах индийско-пакистанской границы в Гималаях.

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Напомним, в начале февраля российская сторона пообещала, что последняя партия российских С-400 все же будет направлена в Индию. При этом глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев признал, что перебои в поставках двух последних дивизионов С-400 все же были, из-за чего возникли спекуляции в СМИ.