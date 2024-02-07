Москва пообещала, что последняя партия российских С-400 будет направлена в Индию

В то же время гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев признал, что перебои в поставках двух последних дивизионов С-400 все же были, из-за чего возникли спекуляции в СМИ.

Related video

В 2023 году по ряду причин имели место задержки с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индию, после чего появилась информация, что индийская сторона инициировала программу по созданию собственных ЗРК. Однако гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев окончательно опроверг слухи о прекращении поставок систем С-400 в Индию. Об этом 7 февраля сообщили в Bulgarian Military.

Российский чиновник на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской аравии заявил, что процесс выполнения контракта со стороны Москвы идет в точном соответствии со сроками, согласованными обеими сторонами. Между тем он признал, что перебои в поставках двух последних дивизионов С-400 все же были.

Первые "звоночки" прозвучали в прошлом году Военно-воздушные силы страны (IAF) проинформировали индийский парламентский комитет о неспособности России выполнить свои экспортные обязательства по С-400, приобретенных в 2018 году за 5,4 млрд долларов.

Причины задержек

До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Индия рассматривалась Москвой как крупный покупатель российского оружия, отмечают авторы материала. Однако война вызвала паузу в военных поставках. Ключевым препятствием, как отмечают индийские официальные лица, является сложность создания механизма оплаты, соответствующего санкциям США. Из-за этого тупика индийские оружейные платежи на сумму более 2 миллиардов долларов были приостановлены почти на год.

Кроме того, Россия прекратила предоставление кредита на поставку запасных частей на сумму около 10 миллиардов долларов. В то же время из-за санкционных опасений Индия не может платить в долларах США, а РФ не хочет принимать платежи в рупиях из-за колебаний валютного курса. Индийские же чиновники также выразили нежелание использовать российские рубли, ссылаясь на опасения по поводу их рыночной стоимости.

Важно

Индийские пусковые установки 51П6А комплексов С-400 замечены в России: куда направится техника

Что касается поставки последних зенитных комплексов согласно контракту, то предположительно, она будет реализована к концу 2024 года. В противном случае репутация Москвы, как надежного экспортера вооружения будет подорвана, тем более что Кремля надеется закрепиться на ближневосточном оружейном рынке.

Напомним, ВМС Индии объявили о результатах испытаний сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с дальностью до 900 км. По информации Naval News ракета поразила наземные цели, поэтому испытания можно считать успешными.