Замена российским С-400: Индия объявила о старте разработки собственной системы ПВО

Военные хотят получить комплекс с тремя видами зенитных ракет к ним на 150, 250 и 350 км, как у российского "Триумфа".

Related video

Индия инициировала программу разработки зенитно-ракетного комплекса большой дальности для Воздушных сил. Об этом сообщает портал Janes.

Представитель индийской государственной организации оборонных исследований и разработок сообщил изданию, что Воздушные силы Индии хотят укрепить собственные противовоздушные возможности. Программа получила название "Проект Куша" и она находится на начальной стадии разработки.

Предполагается, что новая система ПВО будет иметь радиус действия почти 350 км. Комплекс будет выявлять и нейтрализовать различные воздушные угрозы: самолеты, высокоточные боеприпасы, беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. Стоимость "проекта Куш" оценивается в более 2,5 млрд долларов. Вся программа нацелена не том, чтобы создать трехуровневую систему ПВО с ракетами на 150, 250 и 350 км.

Важно

Дальность до 400 км: в новой российской ракете 40Н6 нашли иностранную плату, — ОП (фото)

Военные хотят, чтобы новый зенитно-ракетный комплекс поступил на вооружение в 2028-2029 годах. Отмечается, что Индия уже имеет опыт в создании ПВО. В частности Barak-8 среднего радиуса действия, который разработали в сотрудничестве с израильскими компаниями Israel Aerospace и Rafael Advanced Defense Systems. Он имеет радиус действия до 70 км.

Также авторы отмечают, что по характеристикам новый комплекс большого радиуса действия будет очень схож с российским ЗРК С-400 "Триумф". Воздушные силы заказали у РФ 5 комплексов, однако контракт еще не выполнен.

Напомним, 5 ноября СМИ писали, что ракета Taurus будет незаметной для российской С-400.

2 ноября стало известно, что индийские военные получат гибридные "дроны-петушки" для разведки в сложных условиях.