Индийские военные получат гибридные "дроны-петухи": что они умеют (видео)

Устройство беспилотников позволяют им собирать важную разведывательную информацию и вести наблюдение в городских условиях, густых лесах и горных районах.

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Северное командование индийской армии уже завтра получит на вооружение уникальную технику — устройства Rooster, способные передвигаться как робот и летать как беспилотник. Об этом сообщило медиа The Indian Express.

Три беспилотных летательных аппарата, оснащенных системой GPS, были разработаны в сотрудничестве между хайдарабадской компанией Brane Services и индийской армией. Также к их разработке был подключен Университет Раштрия Ракша.

Оснащенные системой GPS беспилотники, получили свое название от петухов, которые большую часть времени проводят на земле, но могут также летать и садиться на небольшие возвышения. Каждый беспилотник заключен в каркас, который помогает ему не только вертикально взлетать и садиться, но и катиться по земле. Кроме того, они оснащены камерами и могут приземляться на здание или подоконник и спокойно снимать детали. Таким образом, он более полезен, чем его аналоги, например квадрокоптер.

Первые три беспилотника могут управляться одним контроллером. Дальность действия одного такого дрона составляет 400 м. Остальные беспилотники могут быть использованы в качестве ретрансляционной станции для достижения общей дальности 1200 метров.

Характеристики этих беспилотников позволяют им собирать важную разведывательную информацию и вести наблюдение в городских районах, густых лесах и горных районах, где перекатывание оказывается выгодным.

Расширенные возможности передачи данных обеспечивают бесперебойную связь между операторами беспилотников и командными центрами. Это позволяет передавать в режиме реального времени высококачественные видеоизображения, снимки и другие данные с датчиков, собранные беспилотниками. Улучшенная передача данных позволяет ускорить процесс принятия решений и повысить уровень осведомленности о ситуации для военнослужащих на земле.

Отметим, что в конце августа общественности представили уникальный дрон AeroStrike, который ловит дроны, бросает бомбы и тянет кабель. Новый БПЛА может сбрасывать в нужное место полезный груз, а при обрыве связи автоматически возвращается к своему оператору.

Напомним, в конце июля, стало известно, что Китай разрабатывает гибрид ракеты и РЭБ. Беспилотник будет создан на базе существующей серии ракет AR и сможет быть как ударным дроном, так и многоразовым БПЛА.