Уникальный дрон не только летает, но и катится: пригодится ВСУ для зачистки зданий

Беспилотник можно использовать не только на войне, но и в спасательных операциях при возникновении техногенных катастроф.

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Пока что дрон под названием "Петух" (Rooster) прошел испытания на полигоне испанской армии, где успешно провел операцию по сканированию и очистке зданий, пишет The Defense Post. Этот гибридный БПЛА разработан компанией Robotican и пригодится не только военным, но и спасателям.

[ + – ] Дрон умеет залетать в узкие проемы и обследовать помещения Фото: Robotican

Залетев в разрушенное здание, беспилотник Rooster способен заглушить моторы, чтобы оператор мог услышать шум окружающей среды, голоса выживших или подслушать переговоры террористов.

[ + – ] Rooster осматривает помещения Фото: Robotican

Главная уникальная способность дрона в том, что он не просто летает, но и может перекатываться, используя вместо колес свою защитную клетку. Она служит и для защиты винтов "Петуха" от ударов о препятствия. Сам дрон способен продержаться в полете до полутора часов и весит всего 1,5 кг. На него можно подвесить камеру до 300 г. Беспилотник может протиснуться в небольшие отверстия и летать по трубам, что пригодится при инспектировании разрушенных помещений или инспекции на промышленных предприятиях.

[ + – ] Cистема связи поддерживает одновременный сигнал и управления сразу для трех дронов "Rooster" Фото: Robotican

Беспилотная система управлялась оператором, который может находится на безопасном расстоянии в 2 км от дрона, а сам БПЛА разработчики описывают как "революционный" и "простой в эксплуатации". Кстати, система связи поддерживает одновременный сигнал и управления сразу для трех дронов Rooster.

[ + – ] Испытания дрона Rooster

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