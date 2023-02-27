Унікальний дрон не лише літає, а й котиться: стане в нагоді ЗСУ для зачистки будівель

Безпілотник можна використовувати не лише на війні, а й у рятувальних операціях у разі виникнення техногенних катастроф.

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Поки що дрон під назвою "Півень" (Rooster) пройшов випробування на полігоні іспанської армії, де успішно провів операцію зі сканування та очищення будівель, пише The Defense Post. Цей гібридний БПЛА розроблений компанією Robotican і стане в нагоді не тільки військовим, а й рятувальникам.

[ + – ] Дрон вміє залітати у вузькі отвори та обстежити приміщення Фото: Robotican

Залетівши в зруйновану будівлю, безпілотник Rooster здатний заглушити мотори, щоб оператор міг почути шум навколишнього середовища, голоси тих, хто вижив, або підслухати переговори терористів.

[ + – ] Rooster оглядає приміщення Фото: Robotican

Головна унікальна здатність дрона в тому, що він не просто літає, а й може перекочуватися, використовуючи замість коліс свою захисну клітку. Вона служить і для захисту гвинтів "Півня" від ударів об перешкоди. Сам дрон здатний протриматися в польоті до півтори години і важить лише 1,5 кг. На нього можна підвісити камеру до 300 г. Безпілотник може протиснутися в невеликі отвори і літати трубами, що стане в пригоді під час інспектування зруйнованих приміщень або інспекції на промислових підприємствах.

[ + – ] Система зв'язку підтримує одночасний сигнал та керування відразу для трьох дронів "Rooster" Фото: Robotican

Безпілотна система управляється оператором, який може перебувати на безпечній відстані в 2 км від дрону, а сам БПЛА розробники описують як "революційний" та "простий в експлуатації". До речі, система зв'язку підтримує одночасний сигнал та керування відразу для трьох дронів Rooster.

[ + – ] Випробування дрону Rooster

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