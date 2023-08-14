Ловит дроны, бросает бомбы и тянет кабель: представлен уникальный дрон AeroStrike

Новый БПЛА может сбрасывать в нужное место полезный груз, а при обрыве связи автоматически возвращается к своему оператору.

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Компания SCI Technology из США представила беспилотник AeroStrike, который является многофункциональным аппаратом, способным отлавливать чужие дроны, бомбить позиции врага и даже тянуть за собой кабель на случай противостояния системам РЭБ, сообщает National Defense. Новый беспилотник AeroStrike основан на противобеспилотном продукте AeroGuard, который был разработан для обнаружения, захвата и обезвреживания воздушных угроз, заявил Макс Кляйн, главный технический директор компании SCI Technology.

По словам Кляйна, в отличие от так называемых дронов-камикадзе, AeroStrike представляет собой полностью автономную платформу многоразового использования, которая может нести различные боеприпасы, в том числе противотанковые и противопехотные снаряды. Он также добавил, что беспилотник может тянуть за собой от 10 до 40 километров оптического волокна позади себя во время полета.

"Даже если вам противостоят системы радиоэлектронной борьбы ваш беспилотник будет в безопасности, ведь проводную связь нельзя заглушить", — заявил Кляйн.

AeroStrike может ловить дроны-нарушители Фото: SCI Technology

Так же на дрон можно установить различные модули камер, чтобы в режиме реального времени отслеживать полет беспилотника. А если оптоволоконная линия обрывается в пути, дрон запрограммирован на возвращение туда, где он был первоначально запущен. Основываясь на заданной геолокации, AeroStrike также может выполнять собственные расчеты, позволяя дрону сбрасывать боеприпасы на назначенную цель.

Ранее Фокус писал, что разработчики из Чернигова заявляют о массовом производстве своего ударного беспилотника "Оса". Все тесты пройдены и получены необходимые документы от Минобороны Украины. Цена беспилотника вполне бюджетная по современным меркам и составляет $3 500.

А в России готовятся выпускать до 10 000 дронов-камикадзе "Овод" в месяц. Судя по внешнему виду, беспилотники "Овод" собирают из китайских комплектующих, которые можно купить на AliExpress. Впрочем, это не уменьшает опасности беспилотника. Этот дрон-камикадзе способен уничтожать цели с помощью осколочных и фугасных боеприпасов, прикрепленных к его корпусу.