В РФ готовятся выпускать до 10 000 дронов "Овод" в месяц: чем они опасны для ВСУ (видео)

На данный момент в Туле выпускают 5 000 этих FPV-беспилотников, способных нести осколочные снаряды и фугасы.

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В российской Туле могут значительно увеличить производство дронов-камикадзе "Овод", если это потребуется для армии РФ, сообщает агентство РИА Новости. По словам собеседника агентства, руководителя проектной группы Андрея Иванова, сейчас технические мощности позволяют собирать 5 000 этих БПЛА, но производство легко нарастить вдвое.

"На нашей площадке в городе Тула развернуто производство беспилотников семейства "Овод". На данный момент производится в пределах пяти тысяч устройств в месяц. Но нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц", — сказал Иванов.

Он утверждает, что для предприятия это не сложная задача, ведь "саму концепцию мультироторных беспилотников придумал русский инженер Георгий Ботезат более 100 лет назад, а управление подобными квадрокоптерами отработано уже на протяжение 20-ти лет".

Однако Андрей Иванов забыл добавить, что до русского инженера, действительно создавшего в 1912 году "Аэросани Ботезат" на бензиновом двигателе с четырьмя винтами, концепцию подобных аппаратов все же предложил в 1861 году французский изобретатель Огюст Пилатр де Розье. Квадрокоптерами так же активно занимались такие столпы американского авиастроения, как Говард Хьюз и Альберт Бейкер.

По частям подобный "российский дрон" можно купить на AliExpress Фото: Скриншот По частям подобный "российский дрон" можно купить на AliExpress Фото: Скриншот

Судя по внешнему виду, беспилотники "Овод" собирают из китайских комплектующих, которые можно купить на AliExpress. Интернет-пользователи, в том числе и российские, уже нашли почти полный набор составных частей "российского дрона" на популярной китайской торговой площадке за $140.

Впрочем, это не уменьшает опасности беспилотника. Этот дрон-камикадзе способен уничтожать цели с помощью осколочных и фугасных боеприпасов, прикрепленных к его корпусу. Наведение производится с помощью видеокамер, а самим дроном в режиме FPV (First Person View – вид от первого лица) управляет оператор. Стоимость беспилотника так же вполне бюджетная – около $500. Это в два раза дешевле, чем популярный китайский DJI Mavic.

Ранее Фокус писал, что еще в июне ВС РФ получили новые ударные дроны "Овод". Оккупанты их использовали в боях на авдеевском направлении.

А недавно они рассказали, как применяли этот беспилотник-камикадзе на оккупированной территории Донецкой области. Российские СМИ написали, что ВС РФ якобы уничтожили наблюдательный пункт украинских бойцов в районе Авдеевки.